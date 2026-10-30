JPMORGAN stuft BP auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe die Erwartungen übertroffen und damit demonstriert, dass der Wendepunkt für die Bilanz nun erreicht sei, schrieb Matthew Lofting am Freitag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 7,545EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

