UBS stuft BP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe die europäische Branchen-Berichtssaison mit überraschend guten operativen Gewinnen beendet, obwohl die Erwartungen nach den Zahlen von Konkurrenten vorab gestiegen seien, schrieb Joshua Stone am Freitag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 7,545EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,00 £ , was eine Steigerung von +11,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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