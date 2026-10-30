UBS stuft BP auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe die europäische Branchen-Berichtssaison mit überraschend guten operativen Gewinnen beendet, obwohl die Erwartungen nach den Zahlen von Konkurrenten vorab gestiegen seien, schrieb Joshua Stone am Freitag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 7,545EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: BP
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Kursziel neu: 7
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