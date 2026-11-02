Palantir wird vor den Zahlen zum Top-Pick von JPMorgan

Kurz vor den Quartalszahlen erwartet JPMorgan für Palantir einen Kursanstieg von mehr als 30 Prozent und sieht den Softwarekonzern als einen der größten Profiteure des zunehmenden KI-Einsatzes in Unternehmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die US-Investmentbank JPMorgan hat die Bewertung von Palantir mit der Empfehlung "Overweight" aufgenommen. Analyst Brian Essex setzte das Kursziel auf 262 US-Dollar.

Zudem nahm JPMorgan den Softwarekonzern in seine Liste bevorzugter Aktien auf. Ausschlaggebend ist die Erwartung, dass Unternehmen künftig verstärkt auf Palantirs Technologie setzen werden, um ihre milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz rentabler zu machen.

Nach Einschätzung von Essex steht die Unternehmenswelt vor einem entscheidenden Wandel. Während sich viele Konzerne bislang darauf konzentrierten, KI überhaupt in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren, rücke nun die Frage nach dem wirtschaftlichen Nutzen in den Mittelpunkt.

Genau hier sieht JPMorgan die besondere Stärke von Palantir. Das Unternehmen ermögliche seinen Kunden bereits heute messbare Renditen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und verändere damit grundlegende betriebliche Abläufe.

KI-Souveränität als entscheidender Wettbewerbsvorteil

Ein weiterer Wachstumstreiber ist laut JPMorgan die steigende Nachfrage nach sogenannter KI-Souveränität. Gemeint ist die Fähigkeit von Unternehmen und staatlichen Einrichtungen, ihre gesamte KI-Infrastruktur einschließlich sensibler Daten, Prozesse und Sicherheitsmechanismen selbst zu kontrollieren.

Palantir bietet entsprechende Lösungen an und positioniert sich damit insbesondere bei Großunternehmen und Regierungsbehörden als wichtiger Technologiepartner.

Nach Einschätzung von Essex dürfte die zunehmende Bedeutung dieser technologischen Unabhängigkeit dem Konzern helfen, weitere Marktanteile zu gewinnen und sein Wachstum langfristig zu beschleunigen.

Die jüngsten Geschäftszahlen unterstreichen diese Entwicklung. Im zweiten Quartal 2026 steigerte Palantir seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 93 Prozent auf rund 1,94 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig erreichte die bereinigte operative Gewinnmarge 62 Prozent.

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Palantir vor den nächsten Quartalszahlen

Bereits heute wird Palantir nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen.

Der Konzern selbst hatte zuletzt einen Quartalsumsatz zwischen 2,160 und 2,164 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Analysten erwarten durchschnittlich rund 2,18 Milliarden US-Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn von 0,41 US-Dollar je Aktie.

JPMorgan rechnet mit Ergebnissen weitgehend im Rahmen der Markterwartungen, hält jedoch auch eine deutliche positive Überraschung für möglich.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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