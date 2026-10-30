SEOUL (dpa-AFX) - Gegen Ende seines Südkorea-Besuchs hat Bundeskanzler Friedrich Merz angesichts Spekulationen über erneute US-Angriffe im Iran eine diplomatische Lösung gefordert. "Ich kann nur an alle Konfliktparteien appellieren: Dieser Konflikt lässt sich nicht militärisch lösen", sagte Merz. Man sei "auf vielen Kanälen dabei, unsere diplomatischen Anstrengungen zu koordinieren und zu verstärken, sodass dieser Konflikt möglichst schnell ein Ende findet", sagte Merz weiter.

Deutschland habe ein starkes wirtschaftliches Interesse daran, dass der Konflikt so schnell wie möglich beendet werde. Die Verteuerung der Energiepreise habe alleine Europa über 100 Milliarden Euro gekostet.