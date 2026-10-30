MPCM stuft LPKF LASER auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für LPKF nach den Resultaten des dritten Quartals mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts der schwachen Umsatzentwicklung sei das etwas bessere operative Ergebnis ein wenig untergegangen, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Derweil sei das Thema LIDE-Technologie intakt./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:45 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,24 % und einem Kurs von 10,25EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: LPKF LASER

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,50

Kursziel alt: 23,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

