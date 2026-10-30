UBS stuft auf 'Neutral'



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Timothy Arcuri

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 100

Währung: null

Zeitrahmen: N/A



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 100 auf 80 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatzausblick auf das Schlussquartal bleibe selbst hinter den pessimistischsten Schätzungen zurück, schrieb Timothy Arcuri am Freitag. Dafür sei vor allem das schwache Geschäft mit PC-Herstellern verantwortlich, in dem keine Erholung in Sicht sei./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.