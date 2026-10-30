UBS stuft auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 100 auf 80 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatzausblick auf das Schlussquartal bleibe selbst hinter den pessimistischsten Schätzungen zurück, schrieb Timothy Arcuri am Freitag. Dafür sei vor allem das schwache Geschäft mit PC-Herstellern verantwortlich, in dem keine Erholung in Sicht sei./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Timothy Arcuri
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 100
Währung: null
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Timothy Arcuri
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 100
Währung: null
Zeitrahmen: N/A
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