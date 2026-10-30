MPCM stuft Kion auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Kion nach den Resultaten des dritten Quartals von 54 auf 52 Euro gesenkt,die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den Resultaten habe keine kurzfristigen Treiber für die ITS-Sparte geliefert, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Die Gewinnmarge dürfte sich 2027 kaum verbessern im Vergleich zu Ende 2026. Der Experte senkte seine Gewinnerwartungen./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:45 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 33,90EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00 € , was eine Steigerung von +54,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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