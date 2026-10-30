UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Amazon nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 348 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der nachbörsliche Kursrutsch sei der enttäuschenden Umsatzentwicklung der Cloud-Sparte AWS geschuldet, schrieb Stephen Ju am Donnerstag. Hoffnung mache aber das für AWS in den kommenden zwei Jahren avisierte Wachstum von jeweils mehr als 40 Prozent./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 202,6EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 348
Kursziel alt: 348
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 348
Kursziel alt: 348
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