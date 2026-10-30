UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Amazon nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 348 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der nachbörsliche Kursrutsch sei der enttäuschenden Umsatzentwicklung der Cloud-Sparte AWS geschuldet, schrieb Stephen Ju am Donnerstag. Hoffnung mache aber das für AWS in den kommenden zwei Jahren avisierte Wachstum von jeweils mehr als 40 Prozent./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 202,6EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Stephen Ju

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 348

Kursziel alt: 348

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 348,00 $ , was eine Steigerung von +51,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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