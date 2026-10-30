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    Chevron greift nach mehr Öl – und setzt Milliarden in Bewegung

    Gewinn fast verdreifacht

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    Chevron hat seinen Gewinn kräftig gesteigert und und einen Raffinerie-Rekord erzielt. Doch die Förderung außerhalb der USA zeigt eine andere Entwicklung.

    Gewinn fast verdreifacht - Chevron greift nach mehr Öl – und setzt Milliarden in Bewegung
    Foto: Rishi Deka/ZUMA Press Wire/dpa

    Der US-Ölkonzern Chevron hat im dritten Quartal 2026 deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Konzern profitierte vor allem von höheren Margen im Raffineriegeschäft und gestiegenen Verkaufspreisen für Rohöl. Der Gewinn kletterte auf 9,9 Milliarden US-Dollar nach 3,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis erreichte 10,4 Milliarden US-Dollar oder 5,28 US-Dollar je Aktie.

    Damit übertraf Chevron auch das Vorjahresergebnis beim operativen Geschäft deutlich. Der operative Cashflow stieg von 9,4 auf 16,0 Milliarden US-Dollar. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital lag bei 17,7 Prozent.

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    Die Chevron-Aktie reagierte vorbörslich positiv auf die Nachrichten und legte um 2,37 Prozent auf 234,62 US-Dollar zu(Stand 11:50 MEZ).

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    Raffineriegeschäft liefert kräftigen Schub

    Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit der Verarbeitung und dem Verkauf von Ölprodukten. Der Gewinn der US-Sparte stieg auf 3,6 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal waren es lediglich 638 Millionen US-Dollar. Höhere Margen bei raffinierten Produkten trieben das Ergebnis an.

    Auch die US-Raffinerien arbeiteten auf Hochtouren. Der Durchsatz erreichte mit 1,09 Millionen Barrel Rohöl pro Tag einen Rekordwert. Die Auslastung lag bei knapp 98 Prozent.

    Im Fördergeschäft erzielte Chevron in den USA ebenfalls Fortschritte. Die Produktion lag bei mehr als zwei Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Damit produzierte der Konzern 27 Prozent mehr als vor zwei Jahren.

    Nahostkonflikt belastet die Förderung

    International fiel die Öl- und Gasproduktion dagegen niedriger aus als im Vorjahr. Der Konzern verwies auf geringere Förderansprüche infolge höherer Preise sowie auf die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten.

    Gleichzeitig baut Chevron seine Position in Venezuela aus. Gemeinsam mit seinen Partnern plant das Unternehmen, in den kommenden fünf Jahren insgesamt 7 Milliarden US-Dollar zu investieren. Die erweiterten Förderrechte könnten die Produktion dort mehr als verdoppeln.

    Auch in den USA will Chevron effizienter werden. Vereinbarungen sollen die Transport- und Infrastrukturkosten im Bakken-Gebiet um rund 50 Prozent senken.

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    Chevron stärkt Bilanz und erhöht Dividende

    Neben den Geschäftszahlen verbesserte Chevron auch seine Finanzlage. Die Gesamtverschuldung sank im Quartal um weitere 3,5 Milliarden US-Dollar. Die Nettoverschuldung ging um 7,8 Milliarden US-Dollar zurück.

    Die Aktionäre dürfen sich zudem auf eine Dividende von 1,78 US-Dollar je Aktie freuen. Die Auszahlung erfolgt am 10. Dezember 2026.

    "Wir haben eine starke operative Leistung und eine disziplinierte Umsetzung gezeigt", erklärte Vorstandschef Mike Wirth. Gleichzeitig investiere Chevron weiter, um die Energieversorgung auszubauen und sich für die Zukunft aufzustellen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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