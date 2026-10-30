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    Wirtschaft wächst im Sommer stärker als erwartet

    Eurozone

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    Für Sie zusammengefasst
    • Eurozonen-BIP steigt im Sommer um 0,4 Prozent
    • Das Wachstum übertraf die Erwartungen deutlich
    • Spanien führt, Deutschland wächst, Frankreich schrumpft
    Eurozone - Wirtschaft wächst im Sommer stärker als erwartet
    Foto: Siarhei - 356130783

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der Eurozone hat sich in den Sommermonaten überraschend robust entwickelt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im dritten Jahresviertel um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag laut einer ersten Schätzung mitteilte. Allerdings legte die Wirtschaftsleistung in den Monaten Juli bis September doppelt so stark zu wie erwartet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung noch um 0,6 Prozent gewachsen.

    Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal stieg das BIP in den Sommermonaten um 1,3 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 1,1 Prozent erwartet worden.

    Unter den größten Volkswirtschaften der Eurozone verzeichnete Spanien im dritten Quartal das stärkste Wachstum mit 0,6 Prozent im Quartalsvergleich. In Deutschland legte die Wirtschaft um 0,2 Prozent zu, während die Wirtschaftsleistung in Frankreich leicht schrumpfte. Aus Italien wurde eine Stagnation gemeldet./jkr/mis






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