Arbeitslosenquote verharrt auf 6,5 Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im September stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 6,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 6,4 Prozent erwartet. Allerdings wurde die Quote für den Vormonat nach oben revidiert, von zuvor 6,4 Prozent auf 6,5 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit bleibt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Im September 2025 hatte die Quote bei 6,3 Prozent gelegen. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug im September 11,555 Millionen. Das waren 122.000 mehr als im Vormonat. Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Arbeitslosen um 420.000.