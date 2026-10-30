UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Operativ habe das dritte Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Johan Ekblom am Donnerstagabend. Der aktuelle Businessplan der Niederländer nähere sich seinem Ende. Mit den neuen Ziele bis 2030 dürften die Renditeambitionen steigen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 28,52EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Johan Ekblom

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

