Parkway Corporate - 114% Umsatzsprung läutet neues Geschäftsjahr ein

Der australische Wasseraufbereitungs- und Verfahrenstechnik-Spezialist Parkway Corporate (ASX: PWN; FSE: 4IP) knüpft nahtlos an das vergangene Rekordjahr an. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Juli bis September 2026) stiegen die Betriebserlöse auf den Rekordwert von 7,71 Mio. AUD, ein Plus von 114 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA lag bei 0,45 Mio. AUD, der operative Cashflow bei 1,08 Mio. AUD. Die liquiden Mittel erhöhten sich auf 3,36 Mio. AUD; im Oktober kamen 0,92 Mio. AUD aus der staatlichen F&E-Förderung hinzu.

Ein Quartal liefert fast 40 Prozent des Vorjahresumsatzes

Im Geschäftsjahr 2026 (bis 30. Juni) hatte Parkway den Umsatz um 31 Prozent auf 19,9 Mio. AUD gesteigert, bei einem normalisierten EBITDA von 1,9 Mio. AUD und einem operativen Cashflow von 1,7 Mio. AUD. Die auf der Hauptversammlung 2025 ausgegebene Prognose wurde damit erfüllt. Nach zwei Quartalen um 3,6 Mio. AUD zog der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte deutlich an – das neue Quartal setzt diese Linie fort, obwohl das bislang wichtigste Großprojekt bereits ausläuft.

Abbildung 1: Quartalswerte in Mio. AUD. Quelle: Unternehmensdaten

Bei gleichmäßiger Verteilung entspräche ein Quartal 25 Prozent eines Jahres. Tatsächlich erzielte Parkway in drei Monaten 39 Prozent des Vorjahresumsatzes und 64 Prozent des Vorjahres-Cashflows. Das EBITDA lag mit einem Viertel des Jahreswertes im Rahmen; die Marge sank auf knapp 6 Prozent (FY26: rund 9,5 Prozent), was den hohen Anteil material- und fremdleistungsintensiver Anlagenlieferungen widerspiegelt.

Abbildung 2: Anteil von Q1 FY27 an den Gesamtjahreswerten FY26. Quelle: Unternehmensdaten

Der operative Mittelzufluss deckte Investitionen von 0,41 Mio. AUD und Finanzierungsausgaben von 0,25 Mio. AUD vollständig ab. Inklusive F&E-Erstattung verfügt Parkway pro forma über rund 4,3 Mio. AUD Barmittel. Dem steht eine voll gezogene Kreditlinie über 2,0 Mio. AUD mit Fälligkeit im Juni 2027 gegenüber.

Neuer Auftrag im Bergbau

Wichtigster Neuauftrag war ein Entwässerungsprojekt für einen globalen Bergbaukonzern im Northern Territory. Parkway liefert Pumpen- und Steuerungspakete, mit denen in der Spitze bis zu 5 Millionen Liter teils stark saures Grubenwasser pro Stunde gefördert und behandelt werden sollen. Das Volumen ist inzwischen auf rund 2,1 Mio. AUD gewachsen. Zusätzlich prüft Parkway, das saure Grubenwasser mit eigener Technologie aufzubereiten – ein möglicher Einstieg in einen großen neuen Markt jenseits der Gasindustrie.

QBMC genehmigt, Hitachi-System vor Fertigung

Dabei gilt es, den Zusammenhang im Blick zu behalten: Das operative Geschäft ist für Parkway kein Selbstzweck, sondern die Basis für das kommende Technologiegeschäft. Die Projekte von Parkway Process Solutions finanzieren die laufende Entwicklung mit, und die dort aufgebauten Planungs-, Fertigungs- und Umsetzungskompetenzen sind genau die, die Parkway für den Bau des QBMC benötigt. Jedes erfolgreich abgewickelte Industrieprojekt stärkt damit auch die Glaubwürdigkeit gegenüber künftigen Partnern und Kapitalgebern des Flaggschiffprojekts.

Am 20. August erhielt das Flaggschiffprojekt QBS Brine Management Complex (QBMC) in Queensland die Entwicklungs- und Umweltgenehmigung für die Demonstrationsanlage (Stage 0) und die erste kommerzielle Ausbaustufe. Der QBMC wird damit nach Unternehmensangaben die einzige regulierte Anlage, die Solen aus der Kohleflöz-Gasförderung in Industriechemikalien umwandeln darf. Für die nächste Phase, Stage 1, nennt Parkway einen Kapitalwert von über 700 Mio. AUD und eine interne Verzinsung von mehr als 30 Prozent. Parallel steht das erste gemeinsam mit Hitachi entwickelte modulare System zur Sole-Aufkonzentrierung kurz vor der Fertigung.

Aktienzusammenlegung 100:1: Die Beweggründe

Am 21. Oktober schlug Parkway vor, jeweils 100 Aktien zu einer neuen zusammenzulegen. Aus rund 2,78 Mrd. Aktien würden etwa 27,8 Mio.; Unternehmenswert und prozentuale Beteiligung der Aktionäre bleiben unverändert. Die Gründe:

Pennystock-Image ablegen: Viele institutionelle Investoren dürfen Aktien unterhalb bestimmter Kursschwellen nicht oder nur eingeschränkt erwerben.

Bessere Preisfindung: An der ASX beträgt die kleinste Kursstufe unter 10 Cent 0,1 Cent – bei einem Kurs um 1 Cent bereits rund 10 Prozent je Tick.

Vergleichbarkeit: Die Kapitalstruktur wird an vergleichbare ASX-Industrie- und Technologiewerte angeglichen.

US-Kapitalmarkt: Im Anschluss ist eine Zweitnotiz an der OTCQB geplant, die einen Mindestkurs voraussetzt und Zugang zu einem deutlich größeren Investorenkreis eröffnen soll.

Die Zusammenlegung ist damit ein klares Signal: Parkway positioniert sich als operativ etabliertes Technologieunternehmen gegenüber größeren Kapitalgebern.

Hauptversammlung am 25. November: traditionell eine Leistungsschau

Die virtuelle Hauptversammlung findet am 25. November um 12:00 Uhr australischer Ostküstenzeit statt (2:00 Uhr MEZ). In den vergangenen Jahren war sie stets eine Art Leistungsschau des Unternehmens – samt Ausblick, an dem sich Parkway zuletzt messen lassen konnte. Neben der Abstimmung über die Zusammenlegung hat das Management ein strategisches Update angekündigt; bis Jahresende sollen wichtige QBMC-Meilensteine folgen.

Fazit

Das erste Quartal belegt, dass das Rekordjahr keine Eintagsfliege war: Umsatz und Kasse wachsen weiter, trotz auslaufenden Großprojekts. Dieses operative Fundament trägt das kommende Technologiegeschäft rund um den QBMC. Mit QBMC-Genehmigung, Bergbau-Einstieg und Hitachi-Kooperation hat Parkway mehrere Hebel zur Kommerzialisierung seiner Technologie. Die Hauptversammlung am 25. November ist der nächste wichtige Termin für Anleger.

Quellen: Parkway Corporate, Quartalsbericht September 2026, FY26-Ergebnispräsentation (30.09.2026), Ankündigung der Aktienzusammenlegung (21.10.2026). Quartalszahlen ungeprüft. Beträge in AUD.

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