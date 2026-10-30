Dividendenkracher mit +9,99 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,30 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,99 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,18 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -26,67 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +7,30 % Dividendenrendite bietet PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,99 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,30 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,18. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) weist eine Marktkapitalisierung von 1,60 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,30 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. ist Indonesiens führender Erdgas- und LNG-Infrastruktur- sowie -Vertriebsanbieter mit Fokus auf Pipeline-, Stadtgas- und Industriekunden. Kernleistungen: Gastransport, -verteilung, Regasifizierung. Starke Marktstellung durch staatlichen Hintergrund und Netzabdeckung. Wichtige Wettbewerber: Pertamina Gas, private IPPs, LNG-Importeure. USP: regulierter Monopolcharakter in Teilen des Netzes, Skalenvorteile.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +9,99 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.10.2026

Die PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) Aktie notiert aktuell bei 0,0660€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,00 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0060 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Beispielrechnung für 6.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +7,30 %, eine Investition von etwa 82.192€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2025 182,0810 +22,77 % +9,66 % 2024 148,3061 +5,14 % +9,33 % 2023 141,0536 +13,37 % +9,86 % 2022 124,42 0,00 % +7,01 %

Warum PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +7,30 %

Stetiges Dividendenwachstum: +9,99 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 7,18

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 13.699 € 3.000 € 41.096 € 6.000 € 82.192 € 12.000 € 164.384 €

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,04 % 1 Monat -7,04 % 3 Monate -9,59 % 1 Jahr -26,67 %

Informationen zur PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) Aktie

Es gibt 24 Mrd. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,60 Mrd. € wert.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.