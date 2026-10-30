11 Milliarden Euro reichen nicht! Evonik lässt BASF erneut abblitzen

Der milliardenschwere Übernahmepoker in der deutschen Chemieindustrie geht in die nächste Runde. BASF will den Spezialchemiekonzern Evonik übernehmen und hat sein Angebot bereits deutlich erhöht. Doch die Essener zeigen dem Branchenriesen erneut die kalte Schulter. Selbst 11,18 Milliarden Euro reichen offenbar nicht aus, um formelle Verhandlungen einzuleiten. Wie Reuters am Freitag berichtet, sieht der Evonik-Vorstand in der verbesserten Offerte weiterhin keine ausreichende Grundlage für Übernahmegespräche. Gleichzeitig fordert das Management BASF auf, die strategischen Hintergründe und Vorteile eines Zusammenschlusses genauer zu erläutern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

BASF hat bereits kräftig nachgebessert. Statt ursprünglich 22,15 Euro bietet der Ludwigshafener Chemiekonzern inzwischen 24 Euro je Evonik-Aktie. Damit liegt das neue Angebot rund 39 Prozent über dem Aktienkurs vor Bekanntwerden der Übernahmepläne im September. Dennoch hält Evonik die Bewertung offenbar für zu niedrig. Ein Zusammenschluss könnte einen deutschen Chemiegiganten mit einem Jahresumsatz von rund 74 Milliarden Euro hervorbringen. BASF verspricht sich von der Übernahme eine Stärkung seiner Kerngeschäfte und mögliche Synergien. Gleichzeitig soll der Konzern international wettbewerbsfähiger werden, insbesondere gegenüber Konkurrenten aus Asien und dem Nahen Osten.

Doch der Widerstand ist erheblich. Evonik setzt weiterhin auf seine Eigenständigkeit und verfolgt eigene Wachstumspläne. Dazu gehört auch ein mögliches Interesse am US-Spezialchemieunternehmen Ashland. BASF betrachtet eine solche Transaktion Berichten zufolge kritisch. Eine Schlüsselrolle spielt die RAG-Stiftung, die rund 44 Prozent der Evonik-Anteile hält. Ohne ihre Unterstützung dürfte eine Übernahme nur schwer umzusetzen sein. Hinzu kommen politische Bedenken hinsichtlich möglicher Arbeitsplatzverluste und Standortschließungen.

BASF-Chef Markus Kamieth versucht, diese Sorgen zu zerstreuen. Er hat zugesichert, bestehende Beschäftigungsgarantien bis 2032 zu respektieren. Gleichzeitig stellte er klar, dass BASF nicht bereit sei, jeden Preis für Evonik zu bezahlen. Für Anleger bleibt damit ein spannender Übernahmepoker. Ob BASF sein Angebot ein weiteres Mal erhöht oder Evonik an seiner ablehnenden Haltung festhält, ist offen. Das nächste Gebot könnte entscheidend werden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion