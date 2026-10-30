Anmeldung für die World Series of Trading von Bybit eröffnet - mit einem Preispool von bis zu 10 Millionen USDT in den Bereichen Krypto, Aktien und KI
WSOT 2026 ist live
Bybits rekordbrechender Handelswettbewerb kehrt zurück – mit neuen „Global Assets"- und KI-Arenen, Early-Bird-Squadprämien und einem fünfwöchigen Zeitplan bis zum 2. Dezember 2026
DUBAI, VAE, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, die neue Finanzplattform, der weltweit mehr als 80 Millionen Nutzer vertrauen, hat heute die Anmeldung für die World Series of Trading (WSOT) 2026 eröffnet, seinen globalen Flaggschiff-Handelswettbewerb. Ab heute 10:00 Uhr UTC können teilnahmeberechtigte Trader sich weltweit anmelden, ein Squad gründen oder einem Squad beitreten und die „Preheat Quest" starten, bei der bis zum 2. Dezember 2026 um 10:00 Uhr UTC ein Preispool von bis zu 10 Millionen USDT winkt.
Unter dem diesjährigen Motto „The World Trades Here" entwickelt sich die WSOT von einem Krypto-Wettbewerb zu einem Multi-Asset-Handelsturnier. Neben den Squad- und Einzelwettbewerben gibt es zwei neue Arenen: Global Assets, in der Trader um Aktien, Gold, Öl und Indizes konkurrieren, und den AI P&L Showdown, bei dem Strategien über die Bybit-KI ausgeführt werden.
Die WSOT 2026 knüpft an die Rekordausgabe von 2025 an, die weltweit 520.451 Teilnehmer anzog, 1.474 Squads bildete und mit 71.765 Teilnehmern innerhalb von 24 Stunden einen GUINNESS-WORLD-RECORDS-Titel errang.
So können Sie heute noch beitreten
- Melden Sie sich auf der WSOT 2026 Seite unter bybit.com/wsot2026 an. Es gibt keine Mindesteinlage für die Anmeldung.
- Leiten Sie einen Squad oder schließen Sie sich einem Squad an. Squadführer bewerben sich auf der WSOT-Seite und können nach Genehmigung mit der Rekrutierung beginnen. Trader treten über einen Squad-Link, durch die Suche nach einem Squadnamen oder über empfohlene Squads bei. Trader können auch nur alleine antreten.
- Starten Sie die Preheat Quest. Lösen Sie Handelsaufgaben in fünf Arenen, um vom ersten Tag an Belohnungen freizuschalten.
- Lassen Sie sich für die Ranglisten aktivieren. Halten Sie mindestens 100 USDT fünf Minuten lang in Ihrem Unified Trading Account, um in den Ranglisten für Gewinn und Verlust (P&L) und Gewinn und Verlust in Prozent (P&L%) aufzusteigen.
Was ist neu in WSOT 2026?