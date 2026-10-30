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    Anmeldung für die World Series of Trading von Bybit eröffnet - mit einem Preispool von bis zu 10 Millionen USDT in den Bereichen Krypto, Aktien und KI

    WSOT 2026 ist live

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    Bybits rekordbrechender Handelswettbewerb kehrt zurück – mit neuen „Global Assets"- und KI-Arenen, Early-Bird-Squadprämien und einem fünfwöchigen Zeitplan bis zum 2. Dezember 2026

    DUBAI, VAE, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ --  Bybit, die neue Finanzplattform, der weltweit mehr als 80 Millionen Nutzer vertrauen, hat heute die Anmeldung für die World Series of Trading (WSOT) 2026 eröffnet, seinen globalen Flaggschiff-Handelswettbewerb. Ab heute 10:00 Uhr UTC können teilnahmeberechtigte Trader sich weltweit anmelden, ein Squad gründen oder einem Squad beitreten und die „Preheat Quest" starten, bei der bis zum 2. Dezember 2026 um 10:00 Uhr UTC ein Preispool von bis zu 10 Millionen USDT winkt.

    Unter dem diesjährigen Motto „The World Trades Here" entwickelt sich die WSOT von einem Krypto-Wettbewerb zu einem Multi-Asset-Handelsturnier. Neben den Squad- und Einzelwettbewerben gibt es zwei neue Arenen: Global Assets, in der Trader um Aktien, Gold, Öl und Indizes konkurrieren, und den AI P&L Showdown, bei dem Strategien über die Bybit-KI ausgeführt werden.

    Die WSOT 2026 knüpft an die Rekordausgabe von 2025 an, die weltweit 520.451 Teilnehmer anzog, 1.474 Squads bildete und mit 71.765 Teilnehmern innerhalb von 24 Stunden einen GUINNESS-WORLD-RECORDS-Titel errang.

    So können Sie heute noch beitreten

    1. Melden Sie sich auf der WSOT 2026 Seite unter bybit.com/wsot2026 an. Es gibt keine Mindesteinlage für die Anmeldung.
    2. Leiten Sie einen Squad oder schließen Sie sich einem Squad an. Squadführer bewerben sich auf der WSOT-Seite und können nach Genehmigung mit der Rekrutierung beginnen. Trader treten über einen Squad-Link, durch die Suche nach einem Squadnamen oder über empfohlene Squads bei. Trader können auch nur alleine antreten.
    3. Starten Sie die Preheat Quest. Lösen Sie Handelsaufgaben in fünf Arenen, um vom ersten Tag an Belohnungen freizuschalten.
    4. Lassen Sie sich für die Ranglisten aktivieren. Halten Sie mindestens 100 USDT fünf Minuten lang in Ihrem Unified Trading Account, um in den Ranglisten für Gewinn und Verlust (P&L) und Gewinn und Verlust in Prozent (P&L%) aufzusteigen.

    Was ist neu in WSOT 2026?

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