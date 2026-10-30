Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 30.10.26
Umsatzspitzenreiter
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 30.10.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-0,69 %) genz vorne. Gefolgt von Siemens Energy (-4,75 %), EURO STOXX 50 Price Index (-0,65 %), ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future (+1,87 %), Rheinmetall AG (-1,59 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|VK09NT
|Long
|5,90
|776,24 Tsd.
|Siemens Energy
|PG0358
|Long
|1,86
|495,68 Tsd.
|Siemens Energy
|VK461U
|Long
|3,21
|490,14 Tsd.
|DAX Performance
|DN3BEG
|Long
|19,26
|419,20 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|PJ9EZ3
|Short
|-6,66
|150,00 Tsd.
|Caterpillar Inc
|PU2GQ4
|Short
|-7,46
|81,19 Tsd.
|Marvell Technology Group Ltd
|PU2HAZ
|Long
|10,82
|55,04 Tsd.
|Amazon Inc
|HS8G4F
|Long
|6,46
|38,70 Tsd.
|Airbus Group SE
|PK5Z2E
|Long
|6,62
|36,42 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|UBS0EN
|291,03 Tsd.
|Siemens Energy
|
Sonstige
|DK1JN5
|166,99 Tsd.
|Rheinmetall AG
|
Classic
|DK1FR1
|161,09 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Relax
|DU9NN7
|150,11 Tsd.
|NFS AdvisiQ DE Equity Quant 1 Index
|
Classic
|VH2WJG
|140,18 Tsd.
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