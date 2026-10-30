Doppelter Vortagesumsatz: Alzchem Group sackt ab

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Alzchem Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -14,12 % verkraften.

Der Handelsumsatz bei Alzchem Group erreicht bereits das Doppelte des gesamten Vortagesumsatzes. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar. Auf Wochensicht büßt die Aktie 6,70 % ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um -6,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,01 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alzchem Group um -3,37 % verloren.

Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich -1,58 % im Plus-Minus-Bereich. Alzchem Group entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Alzchem Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,70 % 1 Monat -9,01 % 3 Monate -14,12 % 1 Jahr -0,27 %

Stand: 30.10.2026, 12:00 Uhr

Die Aktie von Alzchem Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 98,06 %. Über 5 Jahre lag sie bei 48,60 %.

Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH 30.10.2026 / 11:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der …

Informationen zur Alzchem Group Aktie

Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,50 Mrd.EUR € wert.

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Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.