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    Doppelter Vortagesumsatz: Alzchem Group sackt ab

    Im Blickpunkt

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    Die Aktie von Alzchem Group bricht um 9,05 % ein und verliert damit deutlich stärker als der SDAX, der um 1,58 % nachgibt.

    Im Blickpunkt - Doppelter Vortagesumsatz: Alzchem Group sackt ab
    Foto: adobe.stock.com

    Der Handelsumsatz bei Alzchem Group erreicht bereits das Doppelte des gesamten Vortagesumsatzes. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar. Auf Wochensicht büßt die Aktie 6,70 % ein.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Alzchem Group Aktie am 30.10.2026

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Alzchem Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -14,12 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um -6,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,01 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alzchem Group um -3,37 % verloren.

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    Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich -1,58 % im Plus-Minus-Bereich. Alzchem Group entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Alzchem Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,70 %
    1 Monat -9,01 %
    3 Monate -14,12 %
    1 Jahr -0,27 %
    Stand: 30.10.2026, 12:00 Uhr

    Die Aktie von Alzchem Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 98,06 %. Über 5 Jahre lag sie bei 48,60 %.

    Alzchem Group AG (von Sphene Capital GmbH): Buy


    Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH 30.10.2026 / 11:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der …

    Informationen zur Alzchem Group Aktie

    Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,50 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Alzchem Group

    -8,73 %
    -7,26 %
    -9,36 %
    -14,39 %
    -1,40 %
    +612,02 %
    +538,36 %
    +187,98 %
    ISIN:DE000A41YHG1WKN:A41YHG
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