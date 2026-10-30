GESCO: Bringen die Q3-Zahlen die wichtige Bestätigung?

Die letzten Jahre waren für GESCO schwierig, da die Beteiligungen aus dem industriellen Sektor mit einem rezessiven bis stagnierenden Umfeld zu kämpfen hatten. In der Folge hat die Mittelstandsholding mehrfach die Ziele nicht erreicht. Trotzdem ist im letzten Jahr eine erste deutliche Gewinnerholung von 4,4 auf 9,9 Mio. Euro gelungen. Dieser Trend soll sich im laufenden Jahr fortsetzen – mit einem weiteren Anstieg um ca. 50 bis 100 Prozent.

Die Anleger sind hier offenbar noch skeptisch, denn die Aktie verharrt trotz einer ersten Kurserholung im August noch auf relativ niedrigem Niveau. Das spiegelt sich in einer günstigen Bewertung wider: Selbst am unteren Ende der Gewinnspanne für das laufende Jahr beträgt das KGV aktuell nur knapp 10 – und es kann beim Ergebnis durchaus mehr werden.