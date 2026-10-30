Der vollständige Wertpapiername passt nicht zusammen mit der Kernaussage in eine Überschrift mit maximal 75 Zeichen.

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Weniger Schulden, mehr Liquidität: Schalke 04 schreibt zum dritten Mal in Folge schwarze Zahlen. Trotz sinkender Umsätze kommt der Klub finanziell voran – doch große Aufgaben bleiben.
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- Schalke 04 schloss das Geschäftsjahr 2025/2026 mit einem Konzernüberschuss von 0,2 Millionen Euro ab – das dritte positive Jahresergebnis in Folge.
- Die Nettofinanzverbindlichkeiten sanken erstmals seit 2017 unter 100 Millionen Euro; die liquiden Mittel stiegen von 6,2 auf 24,4 Millionen Euro.
- Die Umsatzerlöse gingen gegenüber dem Vorjahr von 157,9 auf 152,6 Millionen Euro zurück, vor allem wegen weniger Großveranstaltungen in der VELTINS-Arena sowie geringerer TV- und Transfereinnahmen.
- Die Vermarktungserlöse stiegen um rund 17 Prozent auf 41,5 Millionen Euro, der Merchandising-Umsatz um rund 32 Prozent auf 18,9 Millionen Euro.
- Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag lag bei 97,2 Millionen Euro; der Abbau des negativen Eigenkapitals und die Erfüllung der Bundesliga-Eigenkapitalregel bleiben zentrale Aufgaben.
- Für 2026/2027 erwartet Schalke deutlich höhere Umsätze, einen Überschuss im mittleren einstelligen Millionenbereich und einen moderaten weiteren Rückgang der Nettofinanzverbindlichkeiten.
Der Kurs von Fussball Club Gelsenkirchen Schalke Unternehmensanleihe 6,50 % bis 11/30 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 101,25EUR und hat sich im Vergleich zum
Vortag nicht verändert.
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