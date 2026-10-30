Katarische Unterhändler in Teheran zu Gesprächen
- Katarische Unterhändler treffen in Teheran ein
- Katar vermittelt im Konflikt zwischen USA und Iran
- US-Truppenaufbau und Angriffe schüren Kriegsangst
TEHERAN (dpa-AFX) - Inmitten Spekulationen um neue militärische Eskalationen zwischen den USA und dem Iran sind katarische Unterhändler in Irans Hauptstadt Teheran eingetroffen. Die hochrangige Delegation aus dem Emirat treffe sich mit iranischen Spitzenpolitikern, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna.
Katar gilt als zentraler Vermittlerstaat im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. In den vergangenen Tagen waren mehrfach hochrangige Delegationen aus der Region für Gespräche nach Teheran gereist. US-Medien hatten zudem über einen neuen diplomatischen Vorstoß der US-Regierung berichtet.
Angesichts Truppenaufbaus des US-Militärs in der Region und verstärkten iranischen Angriffen auf Schiffe am Golf wird jedoch auch über einen erneuten Ausbruch des Kriegs nach den Midterms in den USA spekuliert. Dort werden am kommenden Dienstag alle Mitglieder des Repräsentantenhauses sowie gut ein Drittel des Senats neu gewählt./mar/DP/nas
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Die Weltgemeinschaft aber leidet darunter.
Was soll das?
Fangt endlich an zu verhandeln und beendet dieses Drama!
Trump kann sich seinen Friedensnobelpreis abschminken. Er zündelt, anstatt zu befrieden.
Vor den Midterms never, die Iraner werden doch Trump kein Wahlgeschenk machen, wären sie ja auch extrem "dumm" - nur die Fakenewsindustrie wird bis dahin wieder zur Höchstform auflaufen.