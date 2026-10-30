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    Der Mähroboter ANTHBOT N Series wurde vom TIME Magazine in die Liste der besten Erfindungen des Jahres 2026 aufgenommen

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    Die Auszeichnung würdigt einen innovativen 4-in-1-Ansatz für die Rasenpflege in realen Gärten.

    BERLIN, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ANTHBOT gab heute bekannt, dass sein Mähroboter der N-Serie in die Liste der besten Erfindungen des Jahres 2026 des TIME-Magazins aufgenommen wurde. Die jährliche Liste des TIME-Magazins würdigt 300 Innovationen, die einen bedeutenden Einfluss ausüben, bewertet nach Originalität, Wirksamkeit, Ambition und Wirkung.

    Award-Winning ANTHBOT N8 Robot Mower

    Die N Series zeichnet sich dadurch aus, dass Mähen, Auffangen, Mulchen und Kehren in einem autonomen System integriert sind, wodurch Hausbesitzern mehr Möglichkeiten zur Rasenpflege geboten werden, um den sich ändernden Bedürfnissen der Jahreszeiten gerecht zu werden. Der Benutzer kann nach einer Mähpause längere Rasenschnittreste sammeln, fein gemulchten Rasenschnitt bei der regelmäßigen Pflege wieder auf den Rasen verteilen oder im Herbst herabgefallenes Laub aufsammeln.

    Der N8 passt seine Schneid- und Grashandhabungsmechanismen an drei Rasenpflegemodi an. Im Sammelmodus nutzt das Cyclone System den Luftstrom der rotierenden Messer, um den Grasschnitt in einen 23 Liter fassenden Auffangsack zu befördern. Für den Mulchmodus montieren die Benutzer eine spezielle Sechs-Messer-Scheibe und einen Mulchabweiser. Das Partikelsystem zerkleinert den Grasschnitt fein und verteilt ihn gleichmäßig auf dem Rasen. Beim Verrotten des Grasschnitts werden dem Boden Nährstoffe wieder zugeführt. Im Sweep-Modus schneidet und sammelt der N8 herabgefallene Blätter und erweitert so die robotergestützte Rasenpflege auf die saisonale Gartenpflege.

    Um ein wirklich freihändiges Erlebnis zu ermöglichen, automatisiert der N8 auch das Sammeln und Entleeren. Ein integrierter Sensor erkennt, wann der Fangkorb geleert werden muss, und veranlasst den Mäher, zu einem in der ANTHBOT-App festgelegten Abgabebereich zu fahren. Nach dem Entleeren setzt er seine Arbeit ohne menschliches Eingreifen fort.

    Neben seiner 4-in-1-Funktionalität kombiniert N8 Full-Band RTK-Positionierung mit Dual Vision, um die Navigation in unterschiedlichen Rasenumgebungen zu unterstützen. Der niedrige Schwerpunkt und die großen Geländeräder sind so konstruiert, dass sie die Stabilität auf unebenem Untergrund verbessern und den Einsatz in realen Gärten unterstützen.

    Die vollständige Liste der besten Erfindungen des Jahres 2026 laut TIME finden Sie unter ti.me/best-inventions.

    Über ANTHBOT

    ANTHBOT entwickelt intelligente Mähroboter, die die Rasenpflege einfacher und müheloser machen. Die Produkte des Unternehmens sind in mehr als 30 Ländern erhältlich. ANTHBOT ist eine der meistverkauften Marken für Mähroboter auf Amazon Deutschland. Die Produkte sind auch bei großen europäischen Einzelhändlern wie BAUHAUS, Boulanger, Elkjøp, Salling Group und Landi erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf anthbot.com.

     

    ANTHBOT logo

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    Der Mähroboter ANTHBOT N Series wurde vom TIME Magazine in die Liste der besten Erfindungen des Jahres 2026 aufgenommen Die Auszeichnung würdigt einen innovativen 4-in-1-Ansatz für die Rasenpflege in realen Gärten.BERLIN, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ - ANTHBOT gab heute bekannt, dass sein Mähroboter der N-Serie in die Liste der besten Erfindungen des Jahres 2026 des …
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