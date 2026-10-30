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    FRIWO senkt 2026-Prognose – Hoffnung auf Aufträge und neue Projekte

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    Schwache Nachfrage und günstige Konkurrenz setzen FRIWO unter Druck: Der Konzern senkt seine Prognose für 2026. Neue Projekte dürften erst ab 2027 spürbare Impulse liefern.

    FRIWO senkt 2026-Prognose – Hoffnung auf Aufträge und neue Projekte
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash
    • FRIWO senkt die Prognose für 2026: Der Konzernumsatz soll nun 55 bis 57 Mio. Euro statt rund 60 Mio. Euro betragen.
    • Beim bereinigten Konzern-EBIT rechnet das Unternehmen mit einem niedrigen bis mittleren negativen einstelligen Millionenbetrag.
    • Gründe sind die anhaltende Marktschwäche mit verhaltener Kundennachfrage und geringeren Abrufmengen sowie stärkerer Wettbewerb durch günstige Anbieter, besonders bei Mährobotik und E-Mobility.
    • Die zunehmende Preissensibilität führt teils zu einer stärkeren Nachfrage nach preisgünstigen Lösungen mit geringeren Anforderungen an Leistung, Qualität und Innovation.
    • FRIWO richtet sich stärker auf Kunden und Anwendungen aus, bei denen Qualität, Zuverlässigkeit, Innovation und langfristige Partnerschaften zählen. Die Book-to-Bill-Ratio lag nach neun Monaten bei 1,3.
    • Neue Projekte und Mengenkontrakte, unter anderem im Bereich Medical & Healthcare Solutions, dürften die Nachfrage erst schrittweise ausgleichen und sich spürbar ab 2027 auswirken. Die Q3-Mitteilung erscheint am 5. November 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei FRIWO ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von FRIWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,8600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +92,70 % im Plus.


    FRIWO

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    ISIN:DE0006201106WKN:620110
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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