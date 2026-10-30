Dieser KI-Deal könnte Nvidia Milliarden kosten
Anthropic profitiert
Nvidia verhandelt offenbar über milliardenschwere Kreditgarantien für ein Rechenzentrum von Nscale. Dahinter steckt ein milliardenschwerer KI-Deal mit Anthropic.
- Nvidia erwägt Garantien für Nscales Rechenzentrum
- Garantien könnten Bau- und Stromkosten absichern
- Nscale verhandelt um Anthropic-Auftrag über 45 Mrd
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Nvidia könnte einem seiner Geschäftspartner mit milliardenschweren Kreditgarantien unter die Arme greifen. Der Chipkonzern verhandelt laut einem Bericht von Bloomberg über eine finanzielle Absicherung für ein großes Rechenzentrumsprojekt des britischen Unternehmens Nscale. Davon soll auch der KI-Entwickler Anthropic profitieren.
Nvidia soll Baukosten absichern
Konkret geht es um einen Rechenzentrumskomplex im US-Bundesstaat West Virginia. Nvidia-Chips sollen dort die Grundlage für die KI-Infrastruktur bilden, die Anthropic nutzen will. Die möglichen Kreditgarantien könnten laut einer mit den Gesprächen vertrauten Person die Kosten für Stromversorgung und Bauarbeiten absichern.
Wie die Nachrichtenplattform The Information zuvor berichtete, könnten sich die Garantien auf mehrere Milliarden US-Dollar belaufen. Nvidia ist bereits an Nscale und weiteren Anbietern von KI-Rechenleistung beteiligt.
Nscale arbeitet unter Hochdruck daran, mehrere große Rechenzentren ans Netz zu bringen. Das Projekt in West Virginia gilt als Vorzeigevorhaben des Unternehmens. Gleichzeitig bereitet der britische Konzern einen Börsengang vor. Allerdings stoßen die angestrebten 30 Milliarden US-Dollar Bewertung bei einigen Investoren auf Widerstand.
Jensen Huang macht Druck
Die Gespräche kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Nscale offenbar mit Schwierigkeiten beim Ausbau seiner Infrastruktur kämpft. Nvidia-Chef Jensen Huang hatte dem Unternehmen Anfang Oktober nach Angaben von Bloomberg geraten, "rund um die Uhr" zu arbeiten, um die Probleme bei der Inbetriebnahme einiger Rechenzentren zu überwinden.
Auch der Markt für sogenannte Neocloud-Anbieter steht unter Druck. Diese Unternehmen stellen spezialisierte Rechenleistung für Anwendungen künstlicher Intelligenz bereit. In den vergangenen Wochen gerieten mehrere Anbieter ins Straucheln.
Der australische Nvidia-Partner Firmus Grid sagte einen geplanten Börsengang mit einer angestrebten Bewertung von 30 Milliarden US-Dollar ab. Der südkoreanische Anbieter Elice legte dagegen einen schwachen Börsenstart hin. Die Aktie verlor am ersten Handelstag 32 Prozent.
Weiterer Milliardenauftrag von Anthropic möglich
Für Nscale könnte sich das Geschäft mit Anthropic dennoch deutlich ausweiten. Beide Unternehmen verhandeln über einen weiteren Auftrag im Umfang von 45 Milliarden US-Dollar. Dieser würde das zweite Gebäude des Rechenzentrumskomplexes in West Virginia betreffen.
Damit könnte Nvidia nicht nur vom Verkauf seiner KI-Chips profitieren, sondern auch eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung der Infrastruktur übernehmen, die für den weiteren Ausbau künstlicher Intelligenz benötigt wird.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion