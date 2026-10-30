UBS stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen bleibe die entscheidende Frage, ob die operative Margenerosion durch den steigenden Elektroauto-Anteil weitergehe, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Die Debatte, ob beim Autobauer das Glas halb voll oder halb leer sei, dürfte weitergehen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 70,36EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00 € , was einem Rückgang von +-0,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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