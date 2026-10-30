Euro vor schwächstem Monat zum Pfund seit 2022

Frankreichs Krise schlägt auf den Euro durch. Wie Bloomberg berichtet, hat die Gemeinschaftswährung im Oktober gegenüber dem britischen Pfund mehr als zwei Prozent verloren. Damit droht der schlechteste Monat seit Juli 2022. Der Euro fiel zudem auf den niedrigsten Stand seit April 2025.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone ringt mit ihrem Haushaltsdefizit. Die Turbulenzen am Anleihemarkt haben die Finanzierungskosten auf den höchsten Stand seit 25 Jahren getrieben. Proteste wegen eines schlechten Bildungssystems und hoher Lebenshaltungskosten verschärfen die politische Unsicherheit vor den nationalen Wahlen 2027.

Großbritannien wirkt daneben vergleichsweise stabil. Der wenig spektakuläre britische Haushalt verstärkt diesen Kontrast. Überraschend gute Konjunkturdaten stützen das Pfund. Der Internationale Währungsfonds hob deshalb seine Wachstumsprognose im Oktober an. Unter den G10-Währungen hat das Pfund in diesem Monat gegenüber dem Euro am stärksten zugelegt.

Für Marcus Jennings von Wells Fargo spricht das für eine Fortsetzung der Bewegung. Während die Konjunktur im Euroraum an Schwung verliere, überrasche Großbritannien weiter positiv. Er erwartet bis Jahresende einen Rückgang des Euro auf rund 0,83 Pfund. Auch Rabobank-Expertin Jane Foley sieht politische Risiken, die bis ins kommende Jahr auf den Euro lasten.

Allerdings kämpft auch London mit Haushaltsproblemen. Anleger zweifeln daran, ob die Regierung ihre zugesagten Ausgabenbegrenzungen umsetzen kann. Zugleich dürften die finanziellen Zwänge das Wachstum in den kommenden Jahren bremsen. Gegenüber dem US-Dollar haben diese Sorgen das Pfund bereits belastet.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/GBP wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 0,834GBP auf Forex (30. Oktober 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.



