Puma sieht trotz anhaltendem Umsatzminus Fortschritte - Aktie gefragt
ROUNDUP
- Pumas Umsatz sinkt, Großhandel bleibt schwach
- Lagerbestände sinken deutlich, Verluste bleiben
- Umbau soll ab 2027 nachhaltiges Wachstum bringen
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Mitten im Konzernumbau verliert Sportartikelhersteller Puma weiter an Umsatz. Insbesondere das Großhandelsgeschäft in Europa und Nordamerika läuft weiter schwach, die Konsumenten halten sich mit Käufen zurück. Zudem schrieb Puma im dritten Quartal weiter rote Zahlen. Jedoch sieht Konzernchef Arthur Höld erste Fortschritte im Vergleich zum Vorquartal. Zudem kommt Puma beim Abbau seiner Lagerbestände voran. In den letzten drei Monaten des Jahres dürfte der positivere Trend weitergehen.
Am Aktienmarkt kamen die Aussagen gut an. Der Kurs legte am Freitag um gut sieben Prozent zu - Puma führte damit die Gewinnerliste im MDax in einem etwas schwächeren Umfeld mit weitem Abstand an.
Analysten sprachen von einem durchwachsenen dritten Quartal. Laut der DZ Bank dürften aber die erstaunlich starke Umsatzentwicklung in der Region Asien/Pazifik, das Wachstum in den Kategorien Running und Training sowie der Rückgang der Vorräte für die gute Stimmung sorgen.
Die Resultate zeichneten das Bild eines weiter komplexen Neustarts für das Kundeninteresse an der Marke, kommentierte Jefferies-Analyst James Grzinic. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang falle geringer als im Vorquartal und am Markt erwartet aus. Ermutigend sei die Senkung der Lagerbestände.
Im dritten Quartal sanken die Erlöse im Jahresvergleich um fünf Prozent auf rund 1,78 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Herzogenaurach mitteilte. Währungsbereinigt lag das Minus bei 6,3 Prozent. Damit konnte Puma den Abwärtstrend etwas bremsen, nachdem der Rückgang im Vorquartal noch höher ausgefallen war. Konzernchef Höld geht von einer Fortsetzung dieser Entwicklung im Schlussquartal aus. Höld bestätigte in einer Telefonkonferenz, 2027 wieder zu Wachstum zurückkehren zu wollen.
Dabei entwickelte sich das Großhandelsgeschäft insbesondere in Europa und Nordamerika erneut schwächer. Wegen der mauen Konsumnachfrage, die bei Händlern zu erheblichen Rabattaktionen führt, gibt Puma derzeit wie der Konkurrent Adidas weniger neue Ware in diesen Kanal, was zum Umsatzminus beiträgt. In der Region Asien/Pazifik stiegen die Erlöse hingegen, darunter auch in China. Wachstum verzeichnete der Konzern im E-Commerce-Geschäft.
Die Rohertragsmarge konnte Puma von 45,4 auf 49,5 Prozent verbessern - dabei profitierte das Unternehmen von niedrigeren Beschaffungskosten sowie Zollrückerstattungen in Höhe von 29,8 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) war mit 0,4 Millionen Euro positiv, Restrukturierungskosten ließen Puma jedoch weiter in der Verlustzone bleiben. Der Nettoverlust betrug 54,9 Millionen Euro und fiel damit etwas niedriger aus als das Minus von 62,3 Millionen Euro aus dem Vorjahr. Die Lagerbestände gingen um rund ein Viertel zurück, vorwiegend wegen eines niedrigeren Beschaffungsvolumens.
Puma erwartet für 2026 weiter einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, grenzte jedoch die Spanne beim operativen Ergebnis ein und erwartet nun vor Zinsen und Steuern zwischen minus 80 und minus 130 Millionen Euro. Zudem kürzte das Unternehmen die Investitionen auf voraussichtlich unter 150 Millionen Euro, hier waren zunächst rund 200 Millionen Euro vorgesehen.
Höld hatte im dritten Quartal des vergangenen Jahres wegen der schlechten Entwicklung einen Konzernumbau angestoßen, der die Konzentration auf Kernsportarten, weniger Produkte und den Ausbau des Direktgeschäfts mit den Konsumenten vorsieht. Dazu sollen Lagerbestände abgebaut, unrentable Läden geschlossen und insgesamt 1.400 Stellen gestrichen werden. Diese Maßnahmen sollen ab 2027 wieder ein "nachhaltiges" Wachstum ermöglichen.
Mitten in diesem Umbau hat die chinesische Fila-Mutter Anta Sports die französische Milliardärsfamilie Pinault nach dem Kauf ihrer Anteile als größten Aktionär abgelöst. Puma erhofft sich von der Übernahme unter anderem bessere Erkenntnisse über den wichtigen chinesischen Sportartikelmarkt - dieser gilt in der Branche als der mit dem größten Wachstumspotenzial. Im dritten Quartal führte dies jedoch zu Verunsicherung bei den chinesischen Großhändlern. So fiel die Nachfrage von Handelspartnern in China Puma zufolge zurückhaltender aus.
Höld ließ nur wenig durchblicken, wie eine künftige Zusammenarbeit mit Anta aussehen könnte. Darüber wird es ihm zufolge Gespräche geben. Er betonte jedoch, das Anta die Strategie und das Management unterstütze. Die Chinesen hatten erst kürzlich den Vorsitz im Aufsichtsrat übernommen./nas/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,67 % und einem Kurs von 26,67 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 199,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -5,94 %/+44,03 % bedeutet.
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Danke für deine ausführliche und gute Arbeit!
Läuft eher Richtung 30 Euro. Kannst deine Shorts verkaufen.
😁
Ich habe mir mal Pumas Q3 Zahlen angesehen und sie mit dem zuvor veröffentlichten Analystenkonsens sowie den Aussagen des Managements im Aide-Mémoire verglichen. PUMA macht Fortschritte bei der Stabilisierung mehr aber auch nicht, es gibt gemischte Zahlen und vor allem einen geänderten Ausblick. Heute 15 Uhr gibt es den Call den fasse ich dann auch noch zusammen vielleicht auch erst morgen, mal schauen wie ich heute Abend noch Lust habe.
Beim Umsatz hat Puma die Erwartungen leicht übertroffen. Gemeldet wurden 1.776,2 Mio. Euro gegenüber erwarteten 1.754,9 Mio. Euro. Der währungsbereinigte Rückgang fiel mit 6,3 % etwas geringer aus als die erwarteten 7,0 %. Gegenüber dem zweiten Quartal, in dem der Umsatz währungsbereinigt noch um 9,4 % gesunken war, hat sich die Entwicklung damit verbessert. Das Ge4schäft bei Puma schrumpft weiter stark aber nicht so stark wie erwartet...
Auf den ersten Blick besonders positiv ist die Bruttomarge von 49,5 %. Sie liegt über dem Konsens von 48,6 % und deutlich über den 45,4 % des Vorjahres.
Noch deutlicher wird das beim Ergebnis. Das bereinigte EBIT lag bei lediglich 0,4 Mio. Euro gegenüber erwarteten 2,6 Mio. Euro. Rechne ich die Zollrückerstattungen heraus, ergibt sich ein bereinigtes EBIT von rund minus 29,4 Mio. Euro.
Mein größter Kritikpunkt und wohl ein relevanter Punkt für den Kurs ist die Kostenentwicklung. Die bereinigten operativen Aufwendungen stiegen um 6,7 % auf 900 Mio. Euro, obwohl der Umsatz zurückging. Ihre Quote am Umsatz erhöhte sich dadurch von 45,1 % auf 50,7 %. Puma nennt unter anderem höhere Aufwendungen für das Direktkundengeschäft, Marketing und IT. Die höhere Bruttomarge reicht bislang nicht aus, um die Kostenbasis ausreichend zu tragen. Trotz eines um 26,8 Mio. Euro höheren Rohertrags als erwartet blieb das operative Ergebnis leicht hinter dem Konsens zurück.
Das berichtete EBIT betrug minus 11,4 Mio. Euro statt der erwarteten minus 10 Mio. Euro. Der Nettoverlust fiel mit 54,9 Mio. Euro ebenfalls höher aus als die erwarteten 48,5 Mio. Euro. Beim Ergebnis je Aktie stehen minus 0,37 Euro den erwarteten minus 0,33 Euro gegenüber. Ich würde die Zahlen deshalb als moderaten Umsatzübertreffer mit einer leichten Ergebnisenttäuschung einordnen. Eine massive Verfehlung sehe ich ebenso wenig wie eine starke positive Überraschung.
Der Ausblick wird nicht besser, leider. Die EBIT-Spanne wurde von bislang minus 150 bis minus 50 Mio. Euro auf minus 130 bis minus 80 Mio. Euro eingeengt. Das schlechteste Szenario fällt damit etwas weniger negativ aus, gleichzeitig wird aber auch der bisherige optimistische Spielraum verringert. Der rechnerische Mittelpunkt verschlechtert sich leicht von minus 100 auf minus 105 Mio. Euro.
Positiv sehe ich den Lagerabbau und die Liquiditätsentwicklung. Die Vorräte gingen gegenüber dem Vorjahr um 24,3 % auf rund 1,61 Mrd. Euro zurück. Gleichzeitig erzielte Puma einen freien Cashflow von 92 Mio. Euro, nach minus 43 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Auch die Nettoverschuldung sank gegenüber dem Vorjahr auf rund 1,08 Mrd. Euro. Das sind sehr gute Fortschritte. Allerdings wurde der Cashflow auch wesentlich durch die Freisetzung von Working Capital, geringere Steuerzahlungen und niedrigere Investitionen gestützt.
Auch die Senkung der geplanten Investitionen von rund 200 Mio. Euro auf unter 150 Mio. Euro würde ich nicht als Einsparung interpretieren, da Puma hier offenbar etwas trickst. Puma erfasst bestimmte IT-Ausgaben nun als laufende Aufwendungen statt als Investitionen. Dieser Teil reduziert zwar die ausgewiesenen Investitionen, bedeutet aber nicht, dass das Geld nicht ausgegeben wird. Gleichzeitig belastet er das operative Ergebnis.
Asien/Pazifik wächst währungsbereinigt um 10 %, während Nordamerika mit minus 17,2 % und EMEA mit minus 11,5 % weiterhin deutlich unter Druck stehen. Großchina wächst um 3,5 %. Running mit NITRO, HYROX und die Low-Profile-Sneaker rund um den Speedcat liefern "positive Signale". Trotzdem sinkt der gesamte Schuhumsatz noch um 5,1 %.
Auch wenn der Umsatz etwas weniger stark sinkt als erwartet, sinkt er sehr deutlich. Hinzu kommt das Ebit schlechter ist als erwaret und die Kosten scheinbar stärker steigen als erwartet. Aus reiner Kurssicht könnte das wieder Richtung/unter 20€ drücken, zumal sich aus der Prognose ableiten lässt, dass das nächste Quartal nochmal sehr schlecht werden könnte. Bin gespannt auf die Reaktion.