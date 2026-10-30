RBC stuft AMAZON COM INC auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Amazon mit einem Kursziel von 330 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Amazon habe ein durchwachsenes bis enttäuschendes Quartal hinter sich, schrieb Brad Erickson am Freitag nach einer eingehenderen Betrachtung der Zahlen. Dass Amazon nach der Enttäuschung in der Cloud-Sparte AWS hier für 2027 und 2028 jeweils ein mehr als 40-prozenziges Wachstum anstrebe, solle wohl die Anleger beruhigen, dass die Investitionen in beiden Jahren nicht mehr signifikant steigen dürften./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 203,4EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Brad Erickson
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 330
Kursziel alt: 330
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Brad Erickson
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 330
Kursziel alt: 330
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