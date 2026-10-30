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    Pudu Robotics eröffnet Europazentrale in Deutschland, um das weitere Wachstum in der Region zu unterstützen

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    NEUSS, Deutschland, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter kommerzieller Robotiklösungen, gab heute die Eröffnung seiner Europazentrale in Neuss bekannt. Damit stärkt das Unternehmen seine operativen Kapazitäten vor Ort und treibt den Ausbau seiner Geschäftstätigkeit in der Region weiter voran.

    Die neue Europazentrale bündelt Vertrieb, Produktvorführungen, Schulungen, Lagerlogistik und Kundendienst unter einem Dach. Damit investiert Pudu Robotics gezielt in die Infrastruktur und Kundenbetreuung vor Ort und schafft die Voraussetzungen für einen breiteren Einsatz seiner Roboter auf den europäischen Märkten.

    Pudu Robotics Opens European Headquarters in Germany

    Starkes Wachstum und zunehmender Robotereinsatz in ganz Europa

    Pudu Robotics ist mittlerweile in mehr als 20 europäischen Ländern tätig und baut seine Präsenz in der Region kontinuierlich aus. In den letzten zwei Jahren verzeichneten Märkte wie Deutschland, Österreich, die Schweiz, Frankreich, die Niederlande, Norwegen, Großbritannien, Spanien, Italien, die Tschechische Republik und Polen jeweils ein jährliches Geschäftswachstum von mehr als 60 %.

    Das Unternehmen ist in 16 Branchen aktiv, darunter Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Gesundheitswesen, Verkehr und Bildung. Zu seinen europäischen Kunden zählen führende Einzelhändler und Hotelgruppen wie EDEKA, Albert Heijn, Carrefour, Marriott, Van der Valk, Pizza Hut, Intermarché und Denner sowie wichtige Verkehrsknotenpunkte wie der Flughafen Paris Charles de Gaulle.

    Ein bemerkenswertes Beispiel ist Denner, eine führende Schweizer Supermarktkette, die mehr als 200 Reinigungsroboter der Serie PUDU CC1 in ihrem Filialnetz im Einsatz hat. Dieses Beispiel veranschaulicht, wie autonomes Reinigen in anspruchsvollen Einzelhandelsumgebungen skaliert werden kann, wo Zuverlässigkeit, filialspezifische Arbeitsabläufe und ein konsistenter Service-Support unerlässlich sind.

    Die Unterstützung des Einsatzes von Reinigungsrobotern in dieser Größenordnung erfordert mehr als die Bereitstellung der Robotertechnik. Pudu arbeitet mit Kunden zusammen, um die Einsatzpläne an die Ladenlayouts und Betriebsabläufe anzupassen und bietet gleichzeitig technische Unterstützung und fortlaufenden Support beim Betrieb. Diese Kombination hilft Kunden dabei, die robotergestützte Reinigung in ihre täglichen Abläufe zu integrieren und ihren Einsatz in allen Unternehmensbereichen auszuweiten.

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    PR Newswire (dt.)
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