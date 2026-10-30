Kurzfristig investieren: Wo Anleger bis zu 13 % Rendite erzielen können

13 %* Rendite pro Jahr, ohne das Geld gleich für fünf oder zehn Jahre fest anzulegen? Mit VIAINVEST ist das bei entsprechenden Kreditinvestments durchaus möglich. Während klassische Sparprodukte oft nur wenige Prozent abwerfen, bietet die regulierte Investmentplattform Zugang zu Konsumentenkrediten mit teilweise zweistelligen Renditechancen.

Doch wie funktionieren solche kurzfristigen Investments? Welche Laufzeiten bietet VIAINVEST und welche Risiken müssen Anleger für die höheren Renditechancen eingehen?

Wie funktionieren diese kurzfristigen Investments und warum sind so hohe Renditen möglich?

Das Grundprinzip ist einfach: Anleger investieren in Kredite und erhalten dafür Zinsen. Die Kreditnehmer nutzen das Geld beispielsweise für größere Anschaffungen oder andere private Ausgaben und zahlen es anschließend über einen vereinbarten Zeitraum zurück.

Über VIAINVEST können sich Anleger an solchen Konsumentenkrediten beteiligen. Diese werden von Kreditunternehmen der VIA SMS Group in verschiedenen europäischen Ländern vergeben. Anleger investieren über die Plattform in kreditbasierte Wertpapiere und können so an den Zinserträgen der Finanzierungen teilhaben.

Doch warum sind damit Renditen von bis zu 13 %* pro Jahr möglich?

Solche Zinssätze sind im Kreditgeschäft keineswegs ungewöhnlich. Auch Banken verlangen für Konsumentenkredite häufig zweistellige Zinsen. Während diese Einnahmen bei klassischen Bankkrediten zunächst an die Bank fließen, können Privatanleger über VIAINVEST an den Zinserträgen solcher Finanzierungen teilhaben.

Für Anleger ergeben sich daraus mehrere Vorteile:

Hohe Renditechancen: Zweistellige jährliche Renditen sind möglich, weil auch die zugrunde liegenden Konsumentenkredite entsprechend hoch verzinst werden.

Kurze Laufzeiten: Viele Finanzierungen laufen nur wenige Monate. Nach der planmäßigen Rückzahlung können Anleger ihr Kapital erneut investieren.

Regelmäßige Erträge: Je nach Investment erhalten Anleger während der Laufzeit Zinszahlungen, die sie auszahlen lassen oder erneut investieren können.

Bei VIAINVEST schützt eine Rückkaufverpflichtung Anleger vor den direkten Auswirkungen einzelner Kreditausfälle. Gerät ein Kreditnehmer mehr als 60 Tage in Zahlungsverzug, muss das jeweilige Kreditunternehmen das Investment zurückkaufen. Das verbleibende Risiko liegt daher vor allem beim Kreditunternehmen, das seine Rückkaufverpflichtung auch erfüllen können muss.

VIAINVEST: Kurzfristig investieren mit bis zu 13 %* Rendite

Wie sich solche Kreditinvestments in der Praxis umsetzen lassen, zeigt VIAINVEST. Die lettische Investmentplattform ist auf Konsumentenkredite spezialisiert und ermöglicht Privatanlegern, mit vergleichsweise kleinen Beträgen in verschiedene Kreditfinanzierungen zu investieren.

Dabei bietet VIAINVEST einige Vorteile, die den Einstieg und die laufende Verwaltung erleichtern:

Bis zu 13 %* Rendite p.a.: Je nach verfügbarem Investment sind zweistellige jährliche Zinssätze möglich.

Bereits ab 50 € investieren: Anleger können mit kleineren Beträgen starten und ihr Kapital auf mehrere Investments verteilen.

Automatisches Investieren: Wer nicht jeden Kredit selbst auswählen möchte, kann sein Kapital über ein automatisiertes Portfolio investieren lassen.

Keine Plattformgebühren: VIAINVEST erhebt keine Gebühren für Investments sowie Ein- und Auszahlungen.

EU-reguliert: Die Plattform wird von der Latvijas Banka, der lettischen Zentralbank, beaufsichtigt.

Auch das Kreditangebot wird weiter ausgebaut. Im November 2026 soll mit ECOCREDIT.lt ein neuer Kreditgeber aus Litauen auf VIAINVEST hinzukommen. Das Unternehmen gehört seit Februar 2026 zur VIA SMS Group und ist bereits seit 2011 im litauischen Kreditmarkt aktiv. Damit verbunden sind allerdings auch Risiken. Kreditausfälle oder verspätete Rückzahlungen können auftreten. Umso wichtiger sind eine breite Streuung und die Auswahl seriöser Anbieter.

Damit würde Litauen die bestehenden Kreditmärkte Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien ergänzen und Anlegern zusätzliche Möglichkeiten zur geografischen Streuung bieten. Die genauen Konditionen der neuen Investments werden noch bekannt gegeben.

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Worauf sollten Anleger bei kurzfristigen Investments achten?

Bis zu 13 %* Rendite pro Jahr sind attraktiv. Doch neben den Renditechancen spielen auch die Sicherheit des Kapitals und die Verfügbarkeit eine wichtige Rolle. VIAINVEST bietet hierfür verschiedene Schutzmechanismen und Möglichkeiten zur Risikostreuung:



Rückkaufverpflichtung: Alle Investments bei VIAINVEST sind durch eine Rückkaufverpflichtung abgesichert. Gerät ein Kreditnehmer mehr als 60 Tage in Zahlungsverzug, muss das jeweilige Kreditunternehmen das Investment zurückkaufen. Dadurch wird das Risiko einzelner Kreditausfälle reduziert. Voraussetzung ist allerdings, dass das Kreditunternehmen seiner Verpflichtung nachkommen kann.

Laufzeit und Liquidität: Viele Kreditinvestments haben vergleichsweise kurze Laufzeiten. Anleger sollten dennoch beachten, dass eine vorzeitige Auszahlung nicht jederzeit möglich ist und sich Rückzahlungen verzögern können.

Diversifikation: Über VIAINVEST können Anleger ihr Kapital auf verschiedene Kredite und europäische Kreditmärkte verteilen. Das reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Finanzierungen, auch wenn weiterhin Risiken bestehen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Regulierung von VIAINVEST. Die Plattform wird von der Latvijas Banka, der lettischen Zentralbank, beaufsichtigt. Kundengelder werden getrennt vom Unternehmensvermögen verwahrt. Zusätzlich sind berechtigte Ansprüche über das gesetzliche Anlegerentschädigungssystem im Entschädigungsfall bis zu 20.000 € pro Anleger geschützt. Dieser Schutz gilt jedoch nicht für gewöhnliche Kredit- oder Investmentverluste.

Fazit: Hohe Renditechancen auch bei kurzen Laufzeiten

Wer sein Kapital nicht über viele Jahre festlegen möchte, findet mit kurzfristigen Kreditinvestments eine interessante Alternative zu klassischen Sparprodukten. Über VIAINVEST sind je nach Angebot Renditen von bis zu 13 %* pro Jahr möglich, wobei Anleger zwischen manuellen und automatisierten Investments wählen können.

Mit der geplanten Erweiterung nach Litauen wächst zudem die Auswahl an Kreditfinanzierungen und Anlagemöglichkeiten. Damit bietet VIAINVEST Anlegern die Möglichkeit, auch bei kürzeren Laufzeiten attraktive Renditechancen zu nutzen und ihr Portfolio um eine weitere Einkommensquelle zu ergänzen.

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* Die im Artikel genannten Renditen sind Zielrenditen oder historische Werte einzelner Plattformen und stellen keine Garantie für künftige Erträge dar