Dieser Apple-Zulieferer will das KI-Geschäft dominieren

Foxconn will seine Position im Geschäft mit künstlicher Intelligenz massiv ausbauen. Der taiwanische Konzern ist vor allem als wichtiger Auftragsfertiger für Apple und dessen iPhones bekannt. Doch zunehmend entwickelt sich das KI-Geschäft zum zentralen Wachstumstreiber. Der weltgrößte Auftragsfertiger rechnet mit anhaltend hoher Nachfrage nach KI-Infrastruktur und peilt einen Marktanteil von 50 Prozent bei KI-Servern an. Gleichzeitig arbeitet der Konzern an einer neuen Zusammenarbeit mit OpenAI . Auch in den USA sollen die Produktionskapazitäten wachsen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Foxconn-Chef Young Liu bestätigte am Freitag gegenüber Reuters, dass eine weitere Kooperation mit OpenAI vorbereitet wird. Er habe sich am selben Tag mit OpenAI-Chef Sam Altman getroffen. Sobald die Details feststünden, werde es eine offizielle Ankündigung geben. Weitere Einzelheiten nannte Liu zunächst nicht.

Bereits im vergangenen Jahr hatten beide Unternehmen eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Konstruktion von Rechenzentrums-Racks, Komponenten und weiterer KI-Hardware vereinbart.

Foxconn will die Hälfte des KI-Servermarktes

Besonders ambitioniert sind die Wachstumsziele im Servergeschäft. Gegenüber CNBC erklärte Liu, dass Foxconn seinen Anteil am weltweiten Markt für KI-Server innerhalb der kommenden Jahre auf 50 Prozent steigern könnte. Derzeit liegt er bei rund 40 Prozent. Bereits im kommenden Jahr hält der Konzern einen Marktanteil von etwa 45 Prozent für möglich.

Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur sei weiterhin stark. Foxconn habe seine Produktionskapazitäten bereits für mindestens die kommenden 18 Monate vollständig ausgelastet. In den nächsten drei bis fünf Jahren könnte KI-Infrastruktur ohne sogenannte Edge-KI-Geräte 60 bis 65 Prozent des Konzernumsatzes ausmachen.

Schon im zweiten Quartal entfielen laut Unternehmensangaben 51 Prozent des Umsatzes auf die Sparte Cloud- und Netzwerkprodukte. Damit überschritt dieser Geschäftsbereich erstmals die Marke von 50 Prozent.

Ausbau in den USA und humanoide Roboter

Foxconn will auch seine Fertigung in den USA ausweiten. In Houston betreibt das Unternehmen bereits sechs Fabrikgebäude, in denen unter anderem KI-Server für Nvidia entstehen. Künftig möchte der Konzern weitere Teile der Wertschöpfungskette in die Vereinigten Staaten verlagern. Wegen der höheren Produktionskosten sollen zunächst vor allem margenstarke Produkte wie Server-Racks und Rechenzentrumstechnik im Mittelpunkt stehen.

Auch bei humanoiden Robotern macht Foxconn Fortschritte. Nach Angaben von Brand Cheng, Chef der Tochtergesellschaft Foxconn Industrial Internet, sind bereits mehr als zehn solcher Roboter in texanischen Werken im Einsatz. Weitere Standorte sollen folgen. Die Roboter übernehmen unter anderem Aufgaben beim Heben, Montieren sowie Be- und Entladen.

Foxconn-Chef widerspricht Warnungen vor KI-Blase

Während Investoren zunehmend an der Nachhaltigkeit der hohen KI-Investitionen zweifeln, sieht Liu keine Blase. Foxconn erwarte auch im kommenden Jahr ein zweistelliges Wachstum.

Gleichzeitig mahnt der Konzernchef zur Vorsicht. "Übermäßige Investitionen werden das Unternehmen ruinieren", sagte Liu gegenüber CNBC. Foxconn plane deshalb, seine Ausgaben genau zu kontrollieren. Bislang kalkuliert der Konzern mit jährlichen KI-Investitionen zwischen 3 und 5 Milliarden US-Dollar. Je nach Ausbau der eigenen Wertschöpfungskette könnte dieser Betrag jedoch steigen.

Ein Rückgang der Nachfrage bei einzelnen Kunden ließe sich laut Liu durch andere Auftraggeber ausgleichen. Ein branchenweiter Einbruch der KI-Investitionen wäre dagegen eine deutlich größere Herausforderung.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion