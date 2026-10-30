🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Polens Polizei fasst mutmaßlichen russischen Agenten

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Polizei nimmt Russen wegen Bahnspionage fest
    • Fotos wichtiger Verkehrsanlagen sichergestellt
    • Polens Regierung sieht Festnahme als seltenen Erfolg
    Polens Polizei fasst mutmaßlichen russischen Agenten
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Polizei in Polen hat einen russischen Staatsbürger festgenommen, der für einen fremden Geheimdienst Eisenbahnanlagen ausspioniert haben soll. Der 55 Jahre alte Russe sei den Beamten im schlesischen Swidnica aufgefallen, als er im Stadtgebiet vorbeifahrende Züge und die Eisenbahninfrastruktur fotografierte, wie die örtliche Polizei mitteilte.

    Bei der Auswertung des Materials, das auf den Speichergeräten des Mannes gefunden wurde, hätten die Beamten Hunderttausende Dateien mit Fotos von wichtigen Verkehrseinrichtungen sichergestellt, hieß es weiter. Der Verdächtige landete für drei Monate in Untersuchungshaft.

    Regierung spricht von Festnahme mit Seltenheitswert

    "Dass es gelungen ist, einen russischen Staatsbürger festzunehmen, ist eher eine Seltenheit", sagte der Sprecher des Koordinators für die Geheimdienste, Tomasz Siemoniak. Bislang hätten russische Geheimdienste es vermieden, eigene Staatsbürger in der ersten Reihe einzusetzen, und eher "Wegwerf-Agenten" aus anderen Ländern für diese Aufgaben angeworben.

    Das EU- und Nato-Land Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Es hat auch knapp eine Million Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen. Die Regierung in Warschau wirft den Geheimdiensten Russlands und seines Verbündeten Belarus vor, viele Agenten ins Land zu schicken./dhe/DP/nas







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Polens Polizei fasst mutmaßlichen russischen Agenten Die Polizei in Polen hat einen russischen Staatsbürger festgenommen, der für einen fremden Geheimdienst Eisenbahnanlagen ausspioniert haben soll. Der 55 Jahre alte Russe sei den Beamten im schlesischen Swidnica aufgefallen, als er im Stadtgebiet …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     