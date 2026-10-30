Polens Polizei fasst mutmaßlichen russischen Agenten

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Polizei in Polen hat einen russischen Staatsbürger festgenommen, der für einen fremden Geheimdienst Eisenbahnanlagen ausspioniert haben soll. Der 55 Jahre alte Russe sei den Beamten im schlesischen Swidnica aufgefallen, als er im Stadtgebiet vorbeifahrende Züge und die Eisenbahninfrastruktur fotografierte, wie die örtliche Polizei mitteilte.

Bei der Auswertung des Materials, das auf den Speichergeräten des Mannes gefunden wurde, hätten die Beamten Hunderttausende Dateien mit Fotos von wichtigen Verkehrseinrichtungen sichergestellt, hieß es weiter. Der Verdächtige landete für drei Monate in Untersuchungshaft.