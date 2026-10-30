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    Tech-Schwäche setzt SILTRONIC AG unter Druck

    Aktie im Fokus

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    Die Aktie von SILTRONIC AG sackt um 7,00 % ab und verliert damit deutlich stärker als der MDAX.

    Aktie im Fokus - Tech-Schwäche setzt SILTRONIC AG unter Druck
    Foto: Adobe Stock

    Eine allgemeine Schwäche im Technologiesektor belastet am Freitag den deutschen Aktienmarkt und prägt auch das Umfeld für SILTRONIC AG. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser des Kursrückgangs gibt es zunächst nicht. Auf Monatssicht summiert sich das Minus der Aktie auf 25,51 %.

    SILTRONIC AG Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.10.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SILTRONIC AG Verluste von -14,53 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,51 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +18,26 % gewonnen.

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    Während SILTRONIC AG deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,93 %.

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    SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,73 %
    1 Monat -25,51 %
    3 Monate -14,53 %
    1 Jahr +0,61 %
    Stand: 30.10.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

    Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,92 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von SILTRONIC AG erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -7,56 %. Über 5 Jahre lag sie bei -14,26 %, über 10 Jahre bei 7,41 %.

    SILTRONIC AG Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SILTRONIC AG

    -7,28 %
    -1,76 %
    -25,51 %
    -14,15 %
    +1,47 %
    -26,72 %
    -57,45 %
    +88,94 %
    +49,75 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
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