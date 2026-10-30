Heftiger Rückgang Gold verliert -1,38 %

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 3.944,52USD. Heute steht er bei 3.965,37USD. Das Investment wäre auf 10.052,8USD gewachsen – eine Steigerung von +0,53 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Goldpreisrückgang unter 4.000 USD. Diskutiert werden die Haltbarkeit der Unterstützung bei 3.980 USD und ein möglicher weiterer Rückgang Richtung 3.900 USD durch ausgelöste Stop-Loss-Orders. Als Ursache wird Liquiditätsdruck trotz sinkender Renditen und schwächerem Dollar vermutet. Zudem werden Einstiegschancen bei Goldminen und beim VanEck GDXJ unter 80 Euro erörtert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.