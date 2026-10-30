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    Bitcoin weiter unter Verkaufsdruck - Hackerangriff auf Kryptobörse Binance

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin fällt nach Binance-Hack auf 76.320 Dollar
    • Binance setzt Ein- und Auszahlungen vorerst aus
    • Bitcoin verlor binnen einer Woche rund fünf Prozent
    Bitcoin weiter unter Verkaufsdruck - Hackerangriff auf Kryptobörse Binance
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Freitag nach einem milliardenschweren Hackerangriff auf die Kryptobörse Binance weiter unter Verkaufsdruck geraten. Auf der Handelsplattform Bitstamp sank der Preis für die älteste und bekannteste Kryptowährung bis auf 76.320 US-Dollar - nach knapp 82.000 Dollar tags zuvor. Im Verlauf einer Woche hat der Bitcoin nun etwa fünf Prozent an Wert verloren.

    Hintergrund der aktuellen Verluste sind Meldungen über einen Hackerangriff auf die größte Digitalwährungsbörse Binance. Nach Angaben von Binance sind insgesamt Werte in Höhe von schätzungsweise 6,3 Milliarden Dollar (etwa 5,63 Milliarden Euro) betroffen. Alle Ein- und Auszahlungen wurden temporär ausgesetzt. Die Nachricht hat die Kryprobranche kurz vor dem Wochenende unter Schock gesetzt.

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    "Die Hiobsbotschaft hinterlässt offensichtlich einen faden Beigeschmack am Markt", kommentierte Analyst Timo Emden vom Handelshaus Captrader. Allerdings hielten sich die Kursverluste beim Bitcoin im Vergleich zu früheren Angriffen auf Kryptobörsen in vergleichsweise engen Grenzen. Dass die ganz großen Verwerfungen bisher ausgeblieben seien, spreche für eine relative Stärke der Kryptowährung, sagte Emden.

    Allerdings hat der Bitcoin bereits im Verlauf der Handelswoche zeitweise unter Druck gestanden. Die Bilanzen von großen US-Techkonzernen waren teils enttäuschend ausgefallen, was für eine allgemein trübe Stimmung mit Kursverlusten an der US-Technologiebörse Nasdaq sorgte. Dies hat auch den Bitcoin mit nach unten gezogen.

    In den Sommermonaten war der Bitcoin zeitweise bis auf etwa 60.000 Dollar gefallen. In den Monaten August und September zeigte sich dann eine Kurserholung. Erst vor rund ein Jahr hatte der Bitcoin ein Rekordhoch von über 120.000 Dollar erreicht./jkr/jsl/mis

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