Bitcoin weiter unter Verkaufsdruck - Hackerangriff auf Kryptobörse Binance

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Freitag nach einem milliardenschweren Hackerangriff auf die Kryptobörse Binance weiter unter Verkaufsdruck geraten. Auf der Handelsplattform Bitstamp sank der Preis für die älteste und bekannteste Kryptowährung bis auf 76.320 US-Dollar - nach knapp 82.000 Dollar tags zuvor. Im Verlauf einer Woche hat der Bitcoin nun etwa fünf Prozent an Wert verloren. Hintergrund der aktuellen Verluste sind Meldungen über einen Hackerangriff auf die größte Digitalwährungsbörse Binance. Nach Angaben von Binance sind insgesamt Werte in Höhe von schätzungsweise 6,3 Milliarden Dollar (etwa 5,63 Milliarden Euro) betroffen. Alle Ein- und Auszahlungen wurden temporär ausgesetzt. Die Nachricht hat die Kryprobranche kurz vor dem Wochenende unter Schock gesetzt.

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