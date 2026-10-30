DZ BANK stuft AIXTRON auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Aixtron von 40,00 auf 37,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Armin Kremser sprach am Freitag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts von einer anhaltend starken Optoelektronik und ersten Erholungsanzeichen bei Leistungselektronik. Risikofaktoren seien vor allem der Hochlauf der Produktion sowie die Sicherstellung der Lieferkette./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 32,60EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,88 € , was eine Steigerung von +4,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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