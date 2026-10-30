JPMORGAN stuft GERRESHEIMER AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz habe die Markterwartungen um sechs Prozent übertroffen und das operative Ergebnis habe sie weitgehend erfüllt, schrieb David Adlington am Freitag nach den Eckdaten zum dritten Quartal. Das Management habe sich hinsichtlich eines stärkeren Schlussquartals weiter optimistisch geäußert./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,13 % und einem Kurs von 32,94EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 46
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 46
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