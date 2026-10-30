SUESS MicroTec fällt mit dem schwachen Halbleitersektor

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die SUESS MicroTec Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -25,07 % hinzunehmen.

Die Schwäche im Technologiesektor erfasst auch die Halbleiterwerte: Neben SUESS MicroTec geben Applied Materials, ASML Holding und KLA Corporation nach. Die Verluste dieser drei Aktien fallen mit 3,55 % bis 3,92 % geringer aus als bei SUESS MicroTec. Höhere Ölpreise und schwache Vorgaben aus den USA und Asien belasten zugleich den deutschen Aktienmarkt.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +0,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,20 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +31,77 % gewonnen.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SUESS MicroTec?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,92 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,55 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -3,79 %.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,49 % 1 Monat -28,20 % 3 Monate -25,07 % 1 Jahr +90,93 %

Stand: 30.10.2026, 13:07 Uhr

Die Aktie von SUESS MicroTec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 49,01 %. Über 5 Jahre lag sie bei 18,91 %, über 10 Jahre bei 23,97 %.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 978,72 Mio. € wert.

Höhere Ölpreise sowie schwache Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag einen Dämpfer verpasst. Für Belastung sorgte vor allem eine allgemeine Schwäche des Technologiesektors, nachdem US-Schwergewichte …

Nach dem starken Vortag haben die Aixtron-Aktien am Freitag trotz weiterer positiver Analysten-Einschätzungen nachgegeben. Grund ist eine allgemeine Schwäche im Technologiesektor, nachdem US-Schwergewichte wie Amazon und Intel mit ihren …

SUESS MicroTec Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der SUESS MicroTec Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SUESS MicroTec Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.