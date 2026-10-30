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    SUESS MicroTec fällt mit dem schwachen Halbleitersektor

    Das bewegt die Anleger

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    SUESS MicroTec verliert am Freitag 5,63 % und weitet damit das Monatsminus auf 28,20 % aus.

    Das bewegt die Anleger - SUESS MicroTec fällt mit dem schwachen Halbleitersektor
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    Die Schwäche im Technologiesektor erfasst auch die Halbleiterwerte: Neben SUESS MicroTec geben Applied Materials, ASML Holding und KLA Corporation nach. Die Verluste dieser drei Aktien fallen mit 3,55 % bis 3,92 % geringer aus als bei SUESS MicroTec. Höhere Ölpreise und schwache Vorgaben aus den USA und Asien belasten zugleich den deutschen Aktienmarkt.

    SUESS MicroTec Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 30.10.2026

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die SUESS MicroTec Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -25,07 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +0,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,20 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +31,77 % gewonnen.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SUESS MicroTec?

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,92 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,55 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -3,79 %.

    SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,49 %
    1 Monat -28,20 %
    3 Monate -25,07 %
    1 Jahr +90,93 %
    Stand: 30.10.2026, 13:07 Uhr

    Die Aktie von SUESS MicroTec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 49,01 %. Über 5 Jahre lag sie bei 18,91 %, über 10 Jahre bei 23,97 %.

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 978,72 Mio. € wert.

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    SUESS MicroTec Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der SUESS MicroTec Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SUESS MicroTec Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SUESS MicroTec

    -5,54 %
    +0,49 %
    -28,20 %
    -25,07 %
    +90,93 %
    +205,03 %
    +125,60 %
    +721,78 %
    +109,40 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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