Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Everpure Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +93,90 % zu Buche.

Im Umfeld der Speicheranbieter geben neben Everpure Registered (A) auch NetApp, Dell Technologies Registered (C) und Hewlett Packard Enterprise nach. Am stärksten trifft es NetApp mit einem Abschlag von 6,83 %. Unternehmensnachrichten zu Everpure liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Everpure Registered (A) Aktie damit um +9,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,51 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Everpure Registered (A) +106,20 % gewonnen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Everpure Registered (A)

IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,18 %. NetApp notiert im Minus, mit -6,83 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -5,18 %. Dell Technologies Registered (C) verliert -6,07 %

Everpure Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,06 % 1 Monat +1,51 % 3 Monate +93,90 % 1 Jahr +39,60 %

Stand: 30.10.2026, 13:08 Uhr

Die Aktie von Everpure Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 56,84 %. Über 5 Jahre lag sie bei 38,87 %, über 10 Jahre bei 26,67 %.

Informationen zur Everpure Registered (A) Aktie

Pure Storage ist ein führender Anbieter von Flash-Speicherlösungen, bekannt für seine leistungsstarken und zuverlässigen Produkte. Das Unternehmen konkurriert mit Dell EMC, NetApp und IBM und hebt sich durch benutzerfreundliche, skalierbare und energieeffiziente Lösungen ab.

Es gibt 333 Mio. Everpure Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,04 Mrd. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Everpure Registered (A) Aktie?

Ob die Everpure Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Everpure Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.