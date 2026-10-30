Shopify verliert 1,39 % gegen den Trend der Wettbewerber

Obwohl die Shopify Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +29,02 %.

Während Adobe und Salesforce zulegen, verliert Shopify an Boden. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser für den Kursrückgang liegen zunächst nicht vor. Auf Monatssicht bleibt die Aktie mit 11,77 % im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,77 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Shopify eine positive Entwicklung von +5,83 % erlebt.

Informationen zur Shopify Aktie

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 175,12 Mrd. € wert.

Shopify Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,69 % 1 Monat +11,77 % 3 Monate +29,02 % 1 Jahr -5,11 %

Stand: 30.10.2026, 13:08 Uhr

Die Aktie von Shopify erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 49,46 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,31 %, über 10 Jahre bei 44,35 %.

So schlagen sich die Wettbewerber von Shopify

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,10 %. Salesforce notiert im Plus, mit +0,34 %.

Lohnt sich ein Investment in die Shopify Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Shopify Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Shopify Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.