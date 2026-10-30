UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 89 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Ölkonzerns seien ein wenig stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot am Donnerstagabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 85,03EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Henri Patricot
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 89
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henri Patricot
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 89
Währung: EUR
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