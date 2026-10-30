JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vom Kapitalmarkttag kommende Woche erwartet Celine Pannuti keine neuen Unternehmensziele, wie sie am Donnerstag schrieb. Das Management dürfte mehr Einzelheiten zum Umbau des Unternehmens zu einem reinen Konsumgüterkonzern bekannt geben. Pannuti traut Unilever ein gutes Jahr 2026 zu, sieht 2027 aber etliche Unsicherheitsfaktoren./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 21:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 21:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 58,85EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

