BERENBERG stuft AB Inbev auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat AB Inbev mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Brauereikonzerns hätten insgesamt die Erwartungen erfüllt, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Donnerstagabend. In wichtigen Schwellenländer-Märkten wie Mexiko, Kolumbien, Brasilien und Südafrika habe AB Inbev stark abgeschnitten, in China aber wieder sehr schwach und in den USA relativ schwach. Die Aktien blieben allerdings günstig bewertet./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 71,94EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Javier Gonzalez Lastra

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 89

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

