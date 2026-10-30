UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 15200 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Colin White attestierte den Briten am Freitag ein solides drittes Quartal. Der unerwartet hohe operative Gewinn sei vor allem Kostenverschiebungen zu verdanken./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,31 % und einem Kurs von 164,7EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Colin White
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 152
Kursziel alt: 152
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Colin White
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 152
Kursziel alt: 152
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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