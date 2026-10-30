Steht der US-Dollar vor dem Absturz?

Seit Jahresbeginn hat der Dollar gegenüber dem Euro rund 5,0 Prozent aufgewertet. Ende 2025 kostete ein Euro noch 1,1750 US-Dollar, Ende Oktober waren es nur noch rund 1,1130 US-Dollar. Der Dollarindex DXY , der die amerikanische Währung gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, legte um rund vier Prozent zu. Damit hat der Greenback einen Teil seiner Verluste aus dem Vorjahr wettgemacht.

Der US-Dollar gehört 2026 zu den Gewinnern an den Devisenmärkten. Doch hinter seiner Stärke verbirgt sich eine gefährliche Abhängigkeit: Die USA benötigen enorme Kapitalzuflüsse aus dem Ausland, um ihr Leistungsbilanzdefizit zu finanzieren. Und immer mehr Hinweise sprechen dafür, dass diese Geldquelle versiegen könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Unterstützung erhält die Währung durch vergleichsweise hohe amerikanische Zinsen. Die Aussicht auf eine weiterhin restriktive Geldpolitik der US-Notenbank macht Anlagen in Dollar attraktiv. Nach Angaben des US-Finanzministeriums kauften ausländische Anleger in den zwölf Monaten bis August 2026 amerikanische Aktien im Wert von netto rund 1,01 Billionen US-Dollar. Ein Jahr zuvor waren es noch etwa 633 Milliarden US-Dollar gewesen. Diese enorme Nachfrage hat nicht zuletzt mit dem Boom künstlicher Intelligenz zu tun. Unternehmen wie Nvidia, Microsoft, Alphabet und Meta ziehen mit ihren milliardenschweren Investitionen internationales Kapital an.

Die ausländischen Kapitalzuflüsse in amerikanische Aktien reichen inzwischen rechnerisch aus, um das gesamte US-Leistungsbilanzdefizit zu finanzieren, sagt George Saravelos, Devisenstratege der Deutschen Bank. Die USA leben seit Jahrzehnten über ihre Verhältnisse. Allein im zweiten Quartal 2026 erreichte das Leistungsbilanzdefizit 246 Milliarden US-Dollar, entsprechend drei Prozent der Wirtschaftsleistung. Um dieses Defizit zu finanzieren, ist die größte Volkswirtschaft der Welt auf ausländisches Kapital angewiesen.

Die Abhängigkeit geht allerdings noch weiter. Ausländische Investoren halten mittlerweile US-Aktien im Wert von mehr als 20 Billionen US-Dollar. Ein Großteil des Wertzuwachses dieser Bestände entstand nicht durch zusätzliche Käufe, sondern durch steigende Aktienkurse. Damit entsteht eine gefährliche Verbindung zwischen Wall Street und Devisenmarkt. Sollte die Begeisterung für künstliche Intelligenz nachlassen, könnten nicht nur amerikanische Aktien unter Druck geraten. Auch die Nachfrage nach Dollar könnte sinken.

Besonders brisant ist das Verhalten internationaler Großinvestoren. Pensionsfonds und Versicherungen haben ihre amerikanischen Aktienbestände in den vergangenen Jahren häufig nicht gegen Wechselkursverluste abgesichert. Das lohnte sich, weil der Dollar bei Börsenturbulenzen traditionell als sicherer Hafen gefragt war. Doch diese Schutzfunktion ist keineswegs garantiert. Bei einer Krise, deren Ursprung unmittelbar in den USA liegt, könnten Aktienkurse und Dollar gleichzeitig fallen. Anleger müssten dann sowohl Kurs- als auch Währungsverluste verkraften.

Für einen europäischen Anleger wäre das besonders unangenehm. Ein vereinfachtes Beispiel: Ein deutscher Investor besitzt amerikanische Technologieaktien im Wert von 100.000 Euro. Die Aktien verlieren 20 Prozent. Gleichzeitig fällt der Dollar gegenüber dem Euro um zehn Prozent. In Euro gerechnet würde sein Investment dadurch rund 28 Prozent an Wert verlieren. Damit entsteht ein doppeltes Risiko: Kursverluste und Währungsverluste.

Wenn sich Investoren aber gegen Wechselkursrisiken absichern, belastet das den US-Dollar nur weiter. Angesichts ausländischer Aktienbestände von mehr als 20 Billionen US-Dollar könnten bereits geringe Veränderungen der Absicherungsquoten enorme Transaktionen auslösen. Internationale Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwalter könnten beginnen, ihre enormen Dollarpositionen systematisch abzusichern. Dafür müssten sie beispielsweise Dollar auf Termin verkaufen.

Aber würden internationale Investoren lediglich fünf Prozent ihrer amerikanischen Aktienbestände zusätzlich gegen Wechselkursrisiken absichern, entspräche das einem nominalen Volumen von einer Billion US-Dollar. So umfangreiche Dollarverkäufe über Devisentermingeschäfte würden den Greenback erheblich belasten. Das sind allerdings nur einige von mehreren Risikofaktoren. Auch die amerikanische Staatsverschuldung, hohe Haushaltsdefizite und die steigenden Zinskosten könnten langfristig das Vertrauen internationaler Investoren beeinträchtigen.

Noch profitiert der US-Dollar von vergleichsweise hohen Zinsen, seiner dominierenden Stellung im Welthandel und der enormen Liquidität der amerikanischen Finanzmärkte. Doch die Abhängigkeit von ausländischen Investoren macht die Währung anfällig für einen Stimmungsumschwung. Die Frage ist nur, was mit dem US-Dollar passiert, wenn sich das internationale Kapital andere Anlageziele sucht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion



