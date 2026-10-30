JEFFERIES stuft LINDE plc auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 591 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Überschuss habe die Erwartungen im dritten Quartal getoppt, schrieb Laurence Alexander am Freitag. Der Ausblick auf das vierte sei allerdings etwas schwächer./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 459,4EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Laurence Alexander

Analysiertes Unternehmen: LINDE plc

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 591

Kursziel alt: 591

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

