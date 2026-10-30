Smartbroker Holding passt 2026-Prognose an – das steckt dahinter
Weniger Neukunden als erhofft: Smartbroker senkt die Umsatzprognose für 2026. Die Erwartungen an das operative Ergebnis fallen dagegen etwas besser aus.
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- Die Smartbroker Holding AG hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst, da die Neukundenzahlen bei Smartbroker+ bislang hinter den Erwartungen liegen.
- Der erwartete Anstieg der Neukundenzahlen im vierten Quartal aufgrund des Altersvorsorgedepot-Gesetzes ist bislang ausgeblieben.
- Für den Bereich Transaktionen erwartet das Unternehmen nun rund 55.000 Neukunden statt der zuvor prognostizierten 100.000.
- Die Umsatzprognose auf Gruppenebene wurde auf 65 bis 70 Mio. Euro gesenkt; zuvor waren 67 bis 72 Mio. Euro erwartet worden.
- Das operative EBITDA soll nun zwischen −1,0 Mio. und 2,0 Mio. Euro liegen; die bisherige Prognose betrug −1,5 Mio. bis 1,5 Mio. Euro.
- Die niedrigere Umsatzprognose beruht auf weniger erwarteten Neukunden und etwas schwächeren Umsätzen im Bereich Media.
Der Kurs von Smartbroker Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,9300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,63 % im
Minus.
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