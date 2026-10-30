🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Der Mini-Tank-Plan, über den Autofahrer jetzt streiten

    57 Mal tanken im Jahr

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brüssel weicht das Verbrenner-Aus auf, Berlin und Paris wollen noch mehr. Zugleich will ein Umweltverband Plug-in-Hybriden den Tank auf 15 Liter stutzen. Holt das BMW, Mercedes und Volkswagen aus dem Kurstal?

    Für Sie zusammengefasst
    57 Mal tanken im Jahr - Der Mini-Tank-Plan, über den Autofahrer jetzt streiten
    Foto: Heiko Rebsch - dpa

    Europa lockert die Klimaregeln für Autos. Die drei großen Fraktionen im Europaparlament haben sich laut Reuters auf schwächere Ziele für 2035 geeinigt. Neuwagen sollen dann 95 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen als 2021. Bis zu 7,5 Prozentpunkte davon dürfen Hersteller mit klimafreundlichem Stahl aus der Europäischen Union ausgleichen. Industrie- und Verkehrsausschuss stimmten am 22. Oktober zu. Das Plenum soll im Dezember folgen. Danach muss das Parlament mit den Mitgliedstaaten verhandeln.

    Berlin und Paris wollen noch weiter gehen. Sie fordern ein Minus von 90 Prozent ohne Ausgleich. "Das Verbrenner-Aus ist dann damit Geschichte", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz. Umweltverbände kritisieren den Kurs scharf. Die Einigung sei "katastrophal für den Industriestandort Europa, unser Klima und Verbraucher", sagt Susanne Goetz von Transport & Environment.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    54,23€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    61,58€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 14,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Streit um kleine Tanks

    Derselbe Verband sorgt nun mit einem Vorschlag für Plug-in-Hybride für Wirbel. Deren Tanks sollen höchstens 15 Liter fassen, im Schnitt sind es rund 51 Liter. Laut dem Verband stießen Plug-in-Hybride des Jahrgangs 2024 im Alltag fast sechsmal so viel Kohlendioxid aus wie offiziell angegeben. Viele Fahrer laden zu selten. Bei 12.730 Kilometern im Jahr müsste ein Fahrer, der nie lädt, 57 statt 17 Mal tanken, rechnet das österreichische Portal Exxpress vor.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen.

     

    Der Sozialdemokrat Mathias Brodkorb, früher Finanzminister in Mecklenburg-Vorpommern, hält dagegen. Die Politik bremse Hybride per Vorschrift aus, damit Elektroautos besser dastehen, schreibt er im Magazin Cicero. Europa drohe zum "Ostblock des 21. Jahrhunderts" zu werden. Zudem fehlten Ladesäulen. Laut dem europäischen Herstellerverband stehen 56 Prozent der öffentlichen Ladepunkte in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden.

    Autoaktien unter Druck

    Die Branche steckt ohnehin in der Krise. Deutschlands Autoindustrie hat laut dem Ökonomen Hans-Werner Sinn seit 2018 real ein Viertel ihrer Produktion verloren. An der Börse zeigt sich das deutlich. BMW verlor seit Jahresbeginn 38 Prozent und ist damit Schlusslicht im DAX. Volkswagen und Mercedes-Benz büßten jeweils rund ein Drittel ein. Mercedes senkte erst am Dienstag die Jahresprognose und verwies auf China und höhere Kosten. Am 4. November legt BMW Zahlen vor.

    Fazit

    Lockere Klimaziele verschaffen den Herstellern Luft und Planungssicherheit. Die eigentlichen Probleme liegen aber in China und bei den Kosten. Eine Kehrtwende für Autoaktien ist das allein nicht. Anleger sollten die Zahlen von BMW und die Abstimmung im Dezember im Blick behalten.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    57 Mal tanken im Jahr Der Mini-Tank-Plan, über den Autofahrer jetzt streiten Brüssel weicht das Verbrenner-Aus auf, Berlin und Paris wollen noch mehr. Zugleich will ein Umweltverband Plug-in-Hybriden den Tank auf 15 Liter stutzen. Holt das BMW, Mercedes und Volkswagen aus dem Kurstal?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     