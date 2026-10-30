Berlin und Paris wollen noch weiter gehen. Sie fordern ein Minus von 90 Prozent ohne Ausgleich. "Das Verbrenner-Aus ist dann damit Geschichte", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz. Umweltverbände kritisieren den Kurs scharf. Die Einigung sei "katastrophal für den Industriestandort Europa, unser Klima und Verbraucher", sagt Susanne Goetz von Transport & Environment.

Europa lockert die Klimaregeln für Autos. Die drei großen Fraktionen im Europaparlament haben sich laut Reuters auf schwächere Ziele für 2035 geeinigt. Neuwagen sollen dann 95 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen als 2021. Bis zu 7,5 Prozentpunkte davon dürfen Hersteller mit klimafreundlichem Stahl aus der Europäischen Union ausgleichen. Industrie- und Verkehrsausschuss stimmten am 22. Oktober zu. Das Plenum soll im Dezember folgen. Danach muss das Parlament mit den Mitgliedstaaten verhandeln.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Streit um kleine Tanks

Derselbe Verband sorgt nun mit einem Vorschlag für Plug-in-Hybride für Wirbel. Deren Tanks sollen höchstens 15 Liter fassen, im Schnitt sind es rund 51 Liter. Laut dem Verband stießen Plug-in-Hybride des Jahrgangs 2024 im Alltag fast sechsmal so viel Kohlendioxid aus wie offiziell angegeben. Viele Fahrer laden zu selten. Bei 12.730 Kilometern im Jahr müsste ein Fahrer, der nie lädt, 57 statt 17 Mal tanken, rechnet das österreichische Portal Exxpress vor.

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Der Sozialdemokrat Mathias Brodkorb, früher Finanzminister in Mecklenburg-Vorpommern, hält dagegen. Die Politik bremse Hybride per Vorschrift aus, damit Elektroautos besser dastehen, schreibt er im Magazin Cicero. Europa drohe zum "Ostblock des 21. Jahrhunderts" zu werden. Zudem fehlten Ladesäulen. Laut dem europäischen Herstellerverband stehen 56 Prozent der öffentlichen Ladepunkte in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden.

Autoaktien unter Druck

Die Branche steckt ohnehin in der Krise. Deutschlands Autoindustrie hat laut dem Ökonomen Hans-Werner Sinn seit 2018 real ein Viertel ihrer Produktion verloren. An der Börse zeigt sich das deutlich. BMW verlor seit Jahresbeginn 38 Prozent und ist damit Schlusslicht im DAX. Volkswagen und Mercedes-Benz büßten jeweils rund ein Drittel ein. Mercedes senkte erst am Dienstag die Jahresprognose und verwies auf China und höhere Kosten. Am 4. November legt BMW Zahlen vor.

Fazit

Lockere Klimaziele verschaffen den Herstellern Luft und Planungssicherheit. Die eigentlichen Probleme liegen aber in China und bei den Kosten. Eine Kehrtwende für Autoaktien ist das allein nicht. Anleger sollten die Zahlen von BMW und die Abstimmung im Dezember im Blick behalten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



