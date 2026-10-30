Haier Biomedical präsentiert seine Fachkenntnisse im Blutmanagement und in der pharmazeutischen Kühllagerung auf der AABB und der ISPE 2026

ATLANTA und NATIONAL HARBOR, Md., 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA: 688139) präsentierte Lösungen für Blutmanagement und pharmazeutische Kühllagerung auf der AABB-Jahrestagung 2026 in Atlanta vom 17. bis 19. Oktober sowie auf der ISPE-Jahrestagung & Expo 2026 im Gaylord National Resort & Convention Center vom 19. bis 20. Oktober. Die Präsentationen verdeutlichten, wie Haier Biomedical seine Fachkenntnisse in den Bereichen Temperaturkontrolle, Automatisierung sowie digitales Management einsetzt, um die tägliche Arbeit von Blutzentren und pharmazeutischen Laboren zu unterstützen. Zur weiteren Stärkung dieser Kompetenzen hat das Unternehmen kürzlich federführend einen Vorschlag für ein inzwischen genehmigtes Projekt der International Electrotechnical Commission (IEC) zur Entwicklung der weltweit ersten internationalen Norm vorgelegt, die Leistungsanforderungen sowie Prüfverfahren für medizinische (halb-)automatische Kühl- und Tiefkühllagereinrichtungen festlegt.

Die Ausstellungen bekräftigten das Bestreben von Haier Biomedical, seine Präsenz in den USA durch technologische Innovation, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und lokale Servicekapazitäten auszubauen. Die Lösungen des Unternehmens im Bereich der Biowissenschaften werden an führenden US-amerikanischen Einrichtungen wie der Stanford University, der Mayo Clinic sowie dem Texas Children's Hospital eingesetzt und verdeutlichen damit seine Fähigkeit, Forschung und Gesundheitsversorgung zu unterstützen. Zu den internationalen Referenzen des Unternehmens gehören mehr als 70 FDA-Zulassungen in den USA, über 140 UL-Zertifizierungen und 12 AABB-Zertifizierungen. Mit 36 ENERGY STAR-zertifizierten Modellen demonstriert Haier Biomedical auch sein Engagement für Energieeffizienz im gesamten Produktportfolio.

Unterstützung der Blutentnahme, -lagerung und des Bluttransports

Auf der AABB-Messe demonstrierte Haier Biomedical, wie seine integrierten Blutmanagementlösungen medizinische Fachkräfte bei der Plasmagewinnung, der Blutlagerung und dem Bluttransport unterstützen. Der Plasmaseparator des Unternehmens vereinfacht die Arbeitsabläufe des Personals durch eine geführte Einrichtung, automatisierte Prüfungen sowie eine adaptive Steuerung der Plasmagewinnung, während elektronische Aufzeichnungen die Dokumentation und Rückverfolgbarkeit unterstützen. Kühllösungen für Blutbanken tragen dazu bei, auch bei regelmäßigem Zugriff stabile Lagerbedingungen aufrechtzuerhalten. Temperaturalarme und Funktionen zur zusätzlichen Überwachung unterstützen zudem ein zuverlässiges Management von Blutprodukten, während die Transportkühllösung von Haier Biomedical die Temperaturkontrolle auch auf Transporte zwischen verschiedenen Einrichtungen ausweitet und so zur Kontinuität des gesamten Blutmanagementprozesses beiträgt.