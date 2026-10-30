JPMORGAN stuft AMAZON COM INC auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 365 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Man komme eigentlich nicht umhin, Amazon-Aktien zu kaufen, schrieb Doug Anmuth am Freitag nach dem soliden Quartalsbericht. KI-Erträge würden immer offensichtlicher. Er sieht allerdings durchaus die zunächst bestehenden Bedenken angesichts höherer Investitionen und Barmittelabflüsse./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 202EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 365
Kursziel alt: 365
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 365
Kursziel alt: 365
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