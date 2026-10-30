JPMORGAN stuft AMAZON COM INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 365 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Man komme eigentlich nicht umhin, Amazon-Aktien zu kaufen, schrieb Doug Anmuth am Freitag nach dem soliden Quartalsbericht. KI-Erträge würden immer offensichtlicher. Er sieht allerdings durchaus die zunächst bestehenden Bedenken angesichts höherer Investitionen und Barmittelabflüsse./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:36 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 202EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 365

Kursziel alt: 365

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 365,00 $ , was eine Steigerung von +61,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer